"С ума посходили, что ли?": Захарова взбесилась из-за лжи Собчак о "голой вечеринке"
Захарова: Организаторы "голой вечеринки" сами позвали журналистов с камерами
Организаторы "голой вечеринки", которая в декабре отгремела в столичном "Мутаборе", сами пригласили представителей СМИ на мероприятие, обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова телеведущей Ксении Собчак о том, что кадры с "закрытой" вечеринки были слиты в Сеть, а режиссёр Никита Михалков лично поспособствовал тому, чтобы участники сего шабаша были непременно наказаны.
"Тихо млею, когда читаю про "приватный" характер голодраного шабаша. Про то, как "кадры частной вечеринки были слиты в Сеть" и "закрытое мероприятие поневоле стало достоянием общественности". <...> Да они с ума посходили, что ли? Сколько можно лгать, выдавая кислое за полосатое?" — возмутилась Захарова в телеграм-канале.
К своему посту дипломат также приложила снимки, на которых Собчак и Анастасия Ивлеева в полураздетом виде раздают интервью различным развлекательным каналам. Судя по составу приглашённых представителей СМИ, как добавила Захарова, организаторы "очень хотели, чтобы о них говорила массовая аудитория".
Собчак и Ивлеева раздают интервью различным развлекательным каналам. Фото © Telegram / Мария Захарова
Кстати, Михалков в телеграм-канале заявил, что не доносил на участников "голой вечеринки". По словам 78-летнего режиссёра, у него "есть более интересные и важные темы для обсуждения", чем "геронтологический праздник жизни", который устроила Ивлеева.
Напомним, скандальная вечеринка Ивлеевой отгремела в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Среди гостей оказалось немало знаменитостей, в том числе Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Общественники возмутились крайне спорным мероприятием и потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а сам клуб по решению суда прекратил работу на 90 дней.
ТАСС / Михаил Терещенко