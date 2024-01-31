10 фото как-то попавших в чужой дом котов, или забавные истории про усатых захватчиков

"Заглянул в гости к подруге на днях. Та ушла на кухню, чтобы приготовить напиток. Пока знакомая была там, я крикнул ей: "Кажется, твой кот меня полюбил". Она крикнула в ответ: "У меня нет кота". Вот что она увидела, вернувшись".

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Alex Petrovic

"Моя работа, но не мой кот. Это в мастерской по производству грузовиков, где работает больше 30 суровых мужиков. Этого усатого обожают все, и он получает столько внимания, что это просто смешно".

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Greg Hook

"Это Симба, местный "уличный" кот. У него есть дом, немного подальше отсюда, но пушистый привык проводить время с нашими котами, гуляя. Когда была довольно дождливая погода, он решил, что эти колени теплее и суше, чем находиться на улице или возвращаться домой. Мы регулярно связываемся с хозяином, который рад, что его питомец получает дополнительную любовь, когда его нет рядом".

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Schnade Cee

"Не мой кот, пойманный на вторжении в мою ванную комнату. Очень милый, очень буйный и не извинился к тому же".

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Angela Pavey

"Ушёл из гостиной, чтобы приготовить кофе на кухне. Похоже, я оставил открытой входную дверь. У меня два кота. Этот — не один из них".

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Deanna Finley

"Даже не знаю, кто этот парень, но он каждый день приходит сюда и чувствует себя как дома".

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kareem El Deeb

"Купил умную кормушку, чтобы другие коты не заходили и не крали еду. Пожалел этого чужого кота, который грустно смотрел сквозь стеклянные двери террасы. Добавил его мордашку в базу, и теперь он приходит и уходит когда хочет. Я слишком добрый..."

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sheree George

"Пришёл заправлять кровать. Этот парень сказал мне "нет". Мой дом, моя спальня, мой плед... И вы угадали... Это вообще не мой чёртов кот".

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Clair Chapman

"Мой дом, но не мой кот. Он приходит и уходит. Соседи его не знают, но я думаю, что усатый живёт где-то ещё. Сегодня вот он был на моей кухне. Мы называем его Агент Мисифу".

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Reka Tecsy

"Мой балкон, но не мой кот".