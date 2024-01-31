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31 января, 05:43

Актрису Валентину Талызину выписали из больницы

Советская и российская актриса Валентина Талызина. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Советская и российская актриса Валентина Талызина. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину выписали из больницы, где она провела почти две недели. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, состояние советской и российской актрисы наконец улучшилось и врачи решили отпустить её домой. Однако там Валентина Илларионовна продолжит лечиться. Медики прописали ей препараты железа и лекарства для профилактики кровотечений.

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Напомним, артистку госпитализировали 21 января, накануне её дня рождения, — ей в этом году исполнилось 89 лет. Актрису сразу поместили под капельницу. СМИ тогда писали, что она лежит с коронавирусной инфекцией, а пневмония у неё не подтвердилась. Также известно, что у неё выявили бронхит, однако состояние пациентки удалось быстро привести в норму.

Николь Вербер
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