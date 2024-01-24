Появились данные из медкарты 89-летней Валентины Талызиной, которую подкосил ковид

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину не выписывают из московской больницы, где она лежит с коронавирусной инфекцией, сообщает источник 5-tv.ru. По его словам, пневмония у 89-летней артистки не подтвердилась.

У звезды "Иронии судьбы" выявили также бронхит. Однако в последних анализах наблюдается положительная динамика, состояние актрисы стабильное, успокоил источник издания.