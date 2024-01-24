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24 января, 16:52

Появились данные из медкарты 89-летней Валентины Талызиной, которую подкосил ковид

Актрису Валентину Талызину оставили в больнице из-за коронавируса и бронхита

Актриса Валентина Талызина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актриса Валентина Талызина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину не выписывают из московской больницы, где она лежит с коронавирусной инфекцией, сообщает источник 5-tv.ru. По его словам, пневмония у 89-летней артистки не подтвердилась.

У звезды "Иронии судьбы" выявили также бронхит. Однако в последних анализах наблюдается положительная динамика, состояние актрисы стабильное, успокоил источник издания.

Актёр Евгений Герчаков экстренно госпитализирован из-за проблем с сосудами
Актёр Евгений Герчаков экстренно госпитализирован из-за проблем с сосудами

Изначально сообщалось, что народную артистку РСФСР Валентину Талызину экстренно госпитализировали в Москве с бронхопневмонией. Как рассказала её дочь, Валентина Илларионовна лежала под капельницами.

Александра Мышляева
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