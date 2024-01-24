Появились данные из медкарты 89-летней Валентины Талызиной, которую подкосил ковид
Актрису Валентину Талызину оставили в больнице из-за коронавируса и бронхита
Актриса Валентина Талызина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Народную артистку РСФСР Валентину Талызину не выписывают из московской больницы, где она лежит с коронавирусной инфекцией, сообщает источник 5-tv.ru. По его словам, пневмония у 89-летней артистки не подтвердилась.
У звезды "Иронии судьбы" выявили также бронхит. Однако в последних анализах наблюдается положительная динамика, состояние актрисы стабильное, успокоил источник издания.
Изначально сообщалось, что народную артистку РСФСР Валентину Талызину экстренно госпитализировали в Москве с бронхопневмонией. Как рассказала её дочь, Валентина Илларионовна лежала под капельницами.