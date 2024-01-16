Актёр Евгений Герчаков экстренно госпитализирован из-за проблем с сосудами

Советский и российский актёр театра и кино Евгений Герчаков экстренно госпитализирован в Москве. По информации SHOT, у 74-летнего народного артиста диагностировали гипертензивную болезнь — патологию сердца и сосудов.

Недуг проявляется в виде повышения давления, головной боли, тошноты и рвоты. Кроме того, у актёра диагностировали дорсалгию — боль в спине, которая может быть вызвана массой причин. Среди них — дистрофическое поражение позвоночника, например остеохондроз.

В беседе с SHOT Евгений Аркадьевич подтвердил госпитализацию и рассказал, что у него резко подскочило давление. Актёр остаётся на лечении в больнице.

Евгений Герчаков снимался в сериалах "Графиня де Монсоро", "Журов", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Папины дочки. Суперневесты". С 1997 года работает в Театре Луны.