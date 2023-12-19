Звезда фильма "Ёлки" попала в больницу
Актрису Елену Плаксину госпитализировали с воспалением брюшной полости
Кадр из фильма "Ёлки", 2010 г., реж. Тимур Бекмамбетов. Обложка © kino-teatr.ru
Российская актриса и звезда фильма "Ёлки" Елена Плаксина попала в больницу с воспалением брюшной полости. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, у Елены начался перитонит на фоне гангренозного аппендицита, из-за чего пришлось делать срочную операцию. Врачи буквально спасли жизнь актрисе, которой грозили серьёзные осложнения вплоть до летального исхода. С помощью лапароскопической операции медики удалили сам аппендицит, а после всё "почистили".
После хирургического вмешательства у артистки наконец прошли боли и нормализовалась температура. В настоящее время Плаксина чувствует себя намного лучше, её уже выписали из больницы, и она вовсю играет на сцене.
Также вчера стало известно, что из больницы выписали российскую пианистку и композитора Александру Пахмутову. О её госпитализации с сердечным приступом стало известно ещё в начале декабря. Позже СМИ сообщали, что врачи обнаружили у артистки коронавирус, однако её директор информацию опроверг и заявил, что это неправда.