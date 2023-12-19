Звезда фильма "Ёлки" попала в больницу

Российская актриса и звезда фильма "Ёлки" Елена Плаксина попала в больницу с воспалением брюшной полости. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у Елены начался перитонит на фоне гангренозного аппендицита, из-за чего пришлось делать срочную операцию. Врачи буквально спасли жизнь актрисе, которой грозили серьёзные осложнения вплоть до летального исхода. С помощью лапароскопической операции медики удалили сам аппендицит, а после всё "почистили".