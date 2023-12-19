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19 декабря, 05:45

Звезда фильма "Ёлки" попала в больницу

Актрису Елену Плаксину госпитализировали с воспалением брюшной полости

<p>Кадр из фильма "Ёлки", 2010 г., реж. Тимур Бекмамбетов. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/3366/foto/1201955/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Кадр из фильма "Ёлки", 2010 г., реж. Тимур Бекмамбетов. Обложка © kino-teatr.ru

Российская актриса и звезда фильма "Ёлки" Елена Плаксина попала в больницу с воспалением брюшной полости. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у Елены начался перитонит на фоне гангренозного аппендицита, из-за чего пришлось делать срочную операцию. Врачи буквально спасли жизнь актрисе, которой грозили серьёзные осложнения вплоть до летального исхода. С помощью лапароскопической операции медики удалили сам аппендицит, а после всё "почистили".

После хирургического вмешательства у артистки наконец прошли боли и нормализовалась температура. В настоящее время Плаксина чувствует себя намного лучше, её уже выписали из больницы, и она вовсю играет на сцене.

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Также вчера стало известно, что из больницы выписали российскую пианистку и композитора Александру Пахмутову. О её госпитализации с сердечным приступом стало известно ещё в начале декабря. Позже СМИ сообщали, что врачи обнаружили у артистки коронавирус, однако её директор информацию опроверг и заявил, что это неправда.

Николь Вербер
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