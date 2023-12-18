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Пахмутову выписали из больницы

18 декабря, 13:06
<p>Композитор Александра Пахмутова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Композитор Александра Пахмутова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Композитора Александру Пахмутову выписали из больницы, куда она попала в начале декабря. Сейчас народная артистка СССР чувствует себя хорошо. Об этом рассказал директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

"Забрал сегодня Александру Николаевну из больницы. Всё благополучно, всё замечательно. Не верьте никаким слухам. У Александры Николаевны всё в порядке", — цитирует Малышко РИА "Новости".

По его словам, композитор находится в бодром состоянии духа и готова вернуться к своим творческим планам.

Лещенко рассказал, как Пахмутова переживает смерть Добронравова

Лещенко рассказал, как Пахмутова переживает смерть Добронравова

Напомним, в начале декабря Александра Пахмутова попала в больницу. СМИ сообщали, что у артистки обнаружили коронавирус. Но директор Культурного фонда Пахмутовой заявил, что 94-летняя пианистка лечится от обычного простудного заболевания.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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