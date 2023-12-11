У Александры Пахмутовой обнаружили ковид, но её директор заявил, что это неправда
Mash: У госпитализированной Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус
У госпитализированной с сердечным приступом Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус. Сейчас российская пианистка и композитор находится в состоянии средней тяжести, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, народная артистка СССР лежит в инфекционном отделении. Среди жалоб боль в горле, сухой кашель и повышенная температура. Вместе с тем ситуацию осложняют проблемы с сердцем и сухой плеврит — воспалительное заболевание на оболочке лёгких.
При этом директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко в беседе с ТАСС информацию о ковиде опроверг и заявил, что 94-летняя пианистка лечится от обычного простудного заболевания.
"Мы действительно болеем, это простудное заболевание. Ковид никакой не был подтверждён и не подтверждается. Просто под присмотром врачей лечимся, чтобы не заниматься самолечением", — сказал Малышко, добавив, что композитор чувствует себя "нормально".
Напомним, на прошлой неделе Александра Пахмутова попала в больницу. СМИ сообщали, что она сама обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. В поликлинике пианистке поставили предварительный диагноз (сердечный приступ) и вызвали скорую.
Как уже рассказывал Лайф, осенью Пахмутова похоронила мужа. 17 сентября в возрасте 94 лет скончался советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов. Народный артист Лев Лещенко сообщал, что после трагедии артистка держится довольно стойко и даже нашла в себе силы, чтобы обзвонить всех, кто был с ней в трудный момент. Однако позже в её окружении рассказали, что композитор впала в сильную депрессию после смерти супруга.
ТАСС / Михаил Метцель