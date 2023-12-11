У Александры Пахмутовой обнаружили ковид, но её директор заявил, что это неправда

У госпитализированной с сердечным приступом Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус. Сейчас российская пианистка и композитор находится в состоянии средней тяжести, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, народная артистка СССР лежит в инфекционном отделении. Среди жалоб боль в горле, сухой кашель и повышенная температура. Вместе с тем ситуацию осложняют проблемы с сердцем и сухой плеврит — воспалительное заболевание на оболочке лёгких.

При этом директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко в беседе с ТАСС информацию о ковиде опроверг и заявил, что 94-летняя пианистка лечится от обычного простудного заболевания.

"Мы действительно болеем, это простудное заболевание. Ковид никакой не был подтверждён и не подтверждается. Просто под присмотром врачей лечимся, чтобы не заниматься самолечением", — сказал Малышко, добавив, что композитор чувствует себя "нормально".