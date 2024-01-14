Бывшую возлюбленную Макаревича* госпитализировали с нарушением речи и поражением головного мозга
SHOT: Бывшая возлюбленная Макаревича* попала в больницу с поражением мозга
Андрей Макаревич* и его бывшая возлюбленная Анна Рождественская. Обложка © VK / Андрей Макаревич*
Бывшая возлюбленная Андрея Макаревича* Анна Рождественская попала в больницу с нарушением речи и поражением головного мозга. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, у 49-летней журналистки серьёзные проблемы со здоровьем: недавно у неё начались помутнения сознания, она стала невнятно говорить и не могла встать с кровати. Её 23-летняя дочь Анна, рождённая от Макаревича*, вызвала скорую. В итоге бывшую возлюбленную музыканта госпитализировали в неврологию одной из московских больниц, где ей диагностировали нарушение речи и дисметаболическую энцефалопатию. Это состояние, при котором повреждаются и умирают клетки головного мозга. Оно возникает из-за нарушения метаболических процессов в организме или в результате травм головы. Рождественская провела в больнице несколько дней, после чего её выписали. Однако вскоре ей снова потребовалась медицинская помощь, женщину госпитализировали в другую столичную клинику.
До первой госпитализации Рождественская обращалась к психиатру. Медик обнаружил у журналистки серотониновый синдром — повышенную активность центральной нервной системы. Это смертельно опасное состояние, возникающее из-за зависимости от лекарств. При этом в 2023 году Макаревич* оплатил Рождественской дорогостоящее лечение. Это произошло после того, как у женщины практически отказали ноги после приёма лекарств, выписанных психиатром.
Макаревич* и Рождественская познакомились в 1998 году на одной из светских вечеринок, их отношения длились два года, пока женщина не сообщила, что беременна. Пара рассталась вскоре после рождения дочки Анны в 2000 году.
А ранее Лайф писал, что у актрисы Марины Хлебниковой начались проблемы со здоровьем осенью 2021 года после пожара в её московской квартире. Певицу госпитализировали в ожоговую реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. У неё произошло заражение тканей лица, а перед выпиской артистке даже пришлось делать пересадку кожи. В ноябре 2023 года у артистки выявили аритмию и ишемическую болезнь сердца. А через пару месяцев состояние Хлебниковой начало ухудшаться: у неё стали отказывать пальцы рук из-за артрита.
* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.