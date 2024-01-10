Началось онемение пальцев: Состояние Марины Хлебниковой продолжает ухудшаться
SHOT: У Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук из-за артрита
Марина Хлебникова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marina_hlebnikova_official
У певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук из-за прогрессирующего ревматоидного артрита. Она обратилась к медикам из-за серьёзных проблем с суставами. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, у исполнительницы онемели несколько пальцев на руках: у них ухудшились чувствительность и подвижность. Кроме того, певице стало больно передвигаться.
Врачи также выявили у артистки невротическое расстройство, на фоне которого могут наблюдаться плохой сон, упадок сил и раздражительность.
Напомним, проблемы со здоровьем начались у Марины Хлебниковой осенью 2021 года после пожара в её московской квартире. Певицу госпитализировали в ожоговую реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. У неё произошло заражение тканей лица, а перед выпиской артистке даже пришлось делать пересадку кожи. Сначала Хлебникова выходила на связь лишь в голосовом формате, однако позднее она начала изредка появляться на публике. К слову, причиной страшного пожара могла стать сигарета: по словам дочери певицы, та часто курила дома. А в ноябре текущего года у артистки выявили аритмию и ишемическую болезнь сердца.