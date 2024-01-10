Началось онемение пальцев: Состояние Марины Хлебниковой продолжает ухудшаться

У певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук из-за прогрессирующего ревматоидного артрита. Она обратилась к медикам из-за серьёзных проблем с суставами. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, у исполнительницы онемели несколько пальцев на руках: у них ухудшились чувствительность и подвижность. Кроме того, певице стало больно передвигаться.