Передвигается с большим трудом: Марина Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей
SHOT: Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы из-за хрупкости костей
Певица Марина Хлебникова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marina_hlebnikova_official
Певица Марина Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей, на данный момент она передвигается с большим трудом. По данным SHOT, артистка регулярно обращается к ревматологу с жалобами на боли в суставах. Врачи поставили артистке новый диагноз — ревматоидный артрит.
Из-за болезни Хлебникова стала инвалидом третьей группы и уже с нового года начнёт получать льготы. Сейчас заболевание протекает во второй стадии, характеризующейся наличием изменений в суставах: эрозий в костях запястий и локтей.
Помимо артрита, певице диагностировали смешанный остеопороз тяжёлого течения с патологическими переломами, из-за чего врачи просят её быть осторожнее, ведь риск перелома шейки бедра составляет 66%. Артистке прописали диету, богатую кальцием, лечебную физкультуру, физиотерапию и поддерживающее лечение.
Напомним, проблемы со здоровьем начались у Марины Хлебниковой осенью 2021 года после пожара в её московской квартире. Певицу госпитализировали в ожоговую реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. У неё произошло заражение тканей лица, а перед выпиской артистке даже пришлось делать пересадку кожи. Сначала Хлебникова выходила на связь лишь в голосовом формате, однако позднее она начала изредка появляться на публике. К слову, причиной страшного пожара могла стать сигарета: по словам дочери певицы, та часто курила дома. А в ноябре текущего года у артистки выявили аритмию и ишемическую болезнь сердца.