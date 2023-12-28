Передвигается с большим трудом: Марина Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей

Певица Марина Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей, на данный момент она передвигается с большим трудом. По данным SHOT, артистка регулярно обращается к ревматологу с жалобами на боли в суставах. Врачи поставили артистке новый диагноз — ревматоидный артрит.

Из-за болезни Хлебникова стала инвалидом третьей группы и уже с нового года начнёт получать льготы. Сейчас заболевание протекает во второй стадии, характеризующейся наличием изменений в суставах: эрозий в костях запястий и локтей.