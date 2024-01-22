Актрису Валентину Талызину экстренно госпитализировали в Москве 22 января, 13:31 3771 3771 Актриса Валентина Талызина. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину экстренно госпитализировали в Москве с бронхопневмонией. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, актриса попала в больницу накануне, 21 января, а сегодня у неё день рождения — Талызиной исполнилось 89 лет. Как рассказала её дочь, сейчас Валентина Илларионовна лежит под капельницами.

Валентина Талызина сыграла более чем в 100 фильмах и сериалах, наиболее известные её картины: "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники", "Большая перемена", "Афоня", "О бедном гусаре замолвите слово", "Гостья из будущего". А в "Иронии судьбы" она не только сыграла роль подруги Нади, но и озвучила саму главную героиню.

А ранее в больницу попал советский и российский актёр театра и кино Евгений Герчаков. У 74-летнего народного артиста диагностировали гипертензивную болезнь — патологию сердца и сосудов.

Авторы Александра Вишнякова