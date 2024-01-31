Больше общения: Назван простейший способ не стать затворником из-за старческой депрессии

Нежелание пожилых людей выходить на улицу или общаться с близкими приводит их к затворническому образу жизни, который плохо сказывается на состоянии здоровья, рассказал геронтолог Игорь Артюхов. По словам врача, к минимизации социальных контактов и подвижности приводит так называемая старческая депрессия.

"Желательно посоветоваться с неврологом, чтобы понять причины депрессии и способы лечения", — посоветовал собеседник РИА "ФедералПресс".

Эксперт подчеркнул, что головной мозг нуждается в регулярном интеллектуальном труде. Неспроста учёные и учителя чаще остальных становятся долгожителями, напомнил Артюхов. Поэтому старикам рекомендуется вести активную социальную жизнь.

"Если нет возможности выходить из дома по состоянию здоровья, то хотя бы общаться через Интернет. Общаться, чтобы жизнь несла информационную нагрузку", — заключил геронтолог.