"Мёрзнут быстрее": Гериатр посоветовал пожилым носить многослойную одежду зимой

В холодное время года пожилые люди должны носить многослойную одежду, рассказал РИАМО врач-гериатр геронтологического центра "Восточный" Константин Хромов.

"Следует помнить, что у пожилых людей могут быть проблемы с терморегуляцией. Они мёрзнут быстрее, чем молодые. Поэтому стоит серьёзно подойти к выбору одежды. Она должна быть многослойной. Первый слой — нательный, защищающий кожу", — сообщил Хромов и добавил, что лучше выбирать натуральные ткани вроде хлопка.

По его словам, вторым слоем должны быть тёплые и лёгкие вещи, например, из шерсти. Третий слой предназначен для защиты от ветра. Для этого стоит выбрать утеплённые штаны, а также плотную и нетяжёлую куртку. Обувь также нужно использовать тёплую и удобную. Лучше ортопедическую, с нескользящей подошвой.

Хромов напомнил, что человеку нужно сохранять физическую активность на протяжении всей жизни. Прогулка на свежем воздухе в этом смысле — прекрасный вариант. Она полезна для мышц, сердечно-сосудистой, а также дыхательной системы. Не стоит забывать и о коже, которая с возрастом становится более сухой и не так хорошо реагирует на холод и ветер. Поэтому за час до прогулки нужно наносить увлажняющий крем: за это время он впитается и на лице не останется влажной плёнки. Для красоты кожи также нужно соблюдать питьевой режим.