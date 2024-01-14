Учёные рассказали, как потребление рыбы связано с постоянной усталостью
Nutrients: Дефицит витамина D приводит к хронической усталости у пожилых людей
Недостаточное содержание в организме витамина D приводит к хронической усталости у пожилых людей. К такому выводу пришли авторы статьи в журнале Nutrients.
В ходе экспериментов исследователи выяснили, что это вещество оказывает воздействие на механизмы, которые связаны с усталостью. По словам специалистов, это происходит за счёт активации генов, уменьшающих боль в мышцах. Также витамин D задействован в выработке серотонина и дофамина, то есть веществ, которые важны в передаче нервных сигналов.
Как уточнили учёные, уровни витамина D в сыворотке ниже 20 нг/мл говорят о его дефиците, а показатели между 21 и 29 нг/мл — о недостаточности. Напомним, витамин D в значительном количестве содержится в жирных сортах рыбы, икре, молочных продуктах и яичном желтке.
Ранее Лайф рассказывал о пользе витамина С. Так, апельсины, богатые этим веществом, нормализуют липидный обмен и имеют противовирусный эффект.