Учёные рассказали, как потребление рыбы связано с постоянной усталостью

Недостаточное содержание в организме витамина D приводит к хронической усталости у пожилых людей. К такому выводу пришли авторы статьи в журнале Nutrients.

В ходе экспериментов исследователи выяснили, что это вещество оказывает воздействие на механизмы, которые связаны с усталостью. По словам специалистов, это происходит за счёт активации генов, уменьшающих боль в мышцах. Также витамин D задействован в выработке серотонина и дофамина, то есть веществ, которые важны в передаче нервных сигналов.

Как уточнили учёные, уровни витамина D в сыворотке ниже 20 нг/мл говорят о его дефиците, а показатели между 21 и 29 нг/мл — о недостаточности. Напомним, витамин D в значительном количестве содержится в жирных сортах рыбы, икре, молочных продуктах и яичном желтке.