Не только таблетки: Врач перечислил доказанные способы по снижению уровня холестерина

Приём лекарственных препаратов далеко не единственный способ снижения уровня холестерина в крови. Какие ещё существуют методы по борьбе с повышенным холестерином, объяснил кардиолог и преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

"В настоящее время в арсенале врачей есть достаточно большой спектр медикаментозной терапии: это статины, эзетимиб, ингибиторы PCSK9 и инклисиран. Однако медикаментозная терапия всегда добавляется к диете. У некоторых пациентов возможно обойтись только изменением питания. Наибольшую доказательную базу имеют средиземноморская диета и диета DASH", — подчеркнул медик в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, обе диеты подразумевают максимальный отказ от жиров животного происхождения, то есть сала, сливочного масла, колбас, свинины и жирных молочных продуктов. Эксперт посоветовал добавить в рацион жирную рыбу, овощи, фрукты, орехи и растительное масло (в первую очередь оливковое).

Закиев добавил, что холестерин может уменьшиться и благодаря физической нагрузке. Однако при значительном повышении показателей спасут только медикаменты. Диета и терапия скорее дополняют друг друга, но не заменяют, пояснил кардиолог.