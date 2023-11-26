Врач назвал самую коварную форму холестерина, которая не зависит от образа жизни

Повышенный уровень такого вида холестерина, как липопротеин (а), увеличивает вероятность развития атеросклероза даже при здоровом образе жизни. Об этом рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

"Как и липопротеины низкой плотности (ЛПНП), он способствует развитию атеросклероза, тем самым повышая риск инфарктов и инсультов. При этом для снижения уровня холестерина ЛПНП есть эффективные препараты, но одобренного лекарства против липопротеина (а) пока не существует. Некоторые лекарства, снижающие уровень ЛПНП, повышают концентрацию липопротеина (а)", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт добавил, что липопротеин (а) не связан с образом жизни, так как его уровень зависит от генетических факторов. Для более полной оценки состояния сердца и сосудов специалист посоветовал сдать анализ на содержание такого вида холестерина. Врач также отметил, что другим фактором остаточного сердечно-сосудистого риска является повышенный уровень триглицеридов в крови — в основном он повышен у тех, кто злоупотребляет жирной пищей и алкоголем, что может привести к некрозу поджелудочной железы.