22 года спустя: Как сложилась судьба актёров сериала "Клон" и как они выглядят сейчас Более 20 лет назад весь мир "прилипал" к экранам телевизоров, когда начинали показывать очередную серию. Жади, Лукас, Диего — эти имена отзываются ностальгией в сердце. А что стало с актёрами и как они выглядят сегодня? 31 января, 13:00 Обложка © "Клон". Режиссёры Тереза Лампрея, Жайме Монжардим, Марио Марсио Бандарра, сценарист Глория Перес / Kinopoisk.ru

"Клон" стал одним из первых зарубежных сериалов, прогремевших на весь мир. Его смотрели не только на Западе, но и в странах СНГ, в том числе и в России. Картина имела необычную концепцию и поднимала много социальных проблем. Основной же фишкой была история брата-близнеца — клона — главного героя. Благодаря необычному сюжету картина привлекла внимание сотен тысяч или даже миллионов зрителей по всему миру.

30 января Сеть потрясла ужасная новость: скончалась актриса Жандира Мартини, которая играла роль Зорайде. Рассказываем, что произошло с остальными личностями, принимавшими участие во всемирно известном проекте, и чем они занимаются сейчас.

Джованна Антонелли в роли Жади

Бразильская актриса построила довольно яркую карьеру. Джованне 47 лет, и даже сейчас она работает в качестве фотомодели, телеведущей и продюсера фильмов, сериалов. У Антонелли было три мужа. С последним партнёром Жади живёт в гражданском браке. Также у актрисы есть трое детей.

После легендарного "Клона" актриса участвовала в 25 проектах. Также она периодически играет в театральных постановках. В запрещённой в РФ соцсети у селебрити почти 20 миллионов подписчиков.

Мурилу Бенисиу в ролях Лукаса, Лео и Диогу

Артисту 52 года. До съёмок сериала у него был один сын, Антонио. Но благодаря удачно сложившимся обстоятельствам в 2005 году семья артиста стала больше. От Джованны Антонелли, которая играла Жади, у Бенисиу родился сын Петро.

После участия в "Клоне" карьера актёра не закончилась, а, наоборот, пошла в гору. После тех съёмок Бенисиу принимал участие в новых проектах практически каждый год. По состоянию на 2024 год Лукас снялся суммарно в 17 кинопроектах. Последний сериал, в котором играл актёр, начался в 2019 году и завершился в 2022-м. В соцсети с фото у артиста 755 тысяч подписчиков.

Вера Фишер в роли Ивети

Артистка была популярной и до мелодрамы, но сериал, к сожалению, стал пиком её карьеры. В отличие от Антонелли и Бенисиу, Вера снялась всего в девяти бразильских проектах.

Сейчас Фишер 72 года. Последняя картина, в которой она принимала участие, вышла в 2022 году. Возможно, из-за возраста Ивети больше нигде сниматься не будет. Но в любом случае она прожила яркую творческую жизнь. К тому же в соцсетях у артистки 1,7 миллиона подписчиков, поэтому без хлеба на старости лет она точно не останется, ведь сможет продавать рекламу.

Летисия Сабателла в роли Латифы

Артистке 51 год. Её карьера началась в 1991-м и благодаря участию в "Клоне" слегка пошла в гору. Все критики и зрители были в восторге от игры актрисы. После Сабателла играла в четырёх бразильских сериалах. В запрещённой сети у неё 1,1 миллиона подписчиков, которых женщина регулярно радует историями и публикациями.

Сабателла в 1991 году вышла замуж за Анжело Антонио. В 1993 году родилась дочь. Но в 2003-м брак распался. В 2023 году Сабателла сообщила поклонникам, что доктора обнаружили у неё аутизм. Сейчас она ведёт здоровый образ жизни и стала вегетарианкой.

Карла Диас в роли Хадижи

Карла играла в "Клоне", будучи маленькой девочкой, поэтому сейчас она является одной из самых молодых актрис легендарного каста. Девушке всего 33 года, но она уже добилась успеха в актёрской профессии. А ещё работает на подиуме.

Участие в "Клоне" принесло Диас кучу наград. После этой мелодрамы её начали приглашать в новые сериалы. С 2003-го по 2011 год актриса снялась в пяти проектах. Однако потом карьера по неизвестной причине прервалась. Больше в съёмках она не участвовала.

Видимо, Диас решила сфокусироваться на карьере модели и видеоблогера. В социальных сетях у актрисы почти десять миллионов подписчиков, поэтому, чтобы хорошо жить, играть в сериалах ей необязательно. В 2020-м у девушки обнаружили онкологию, но уже в 2022 году произошла ремиссия.

Антониу Каллони в роли Мохаммеда

62-летний актёр смог добиться головокружительного успеха после участия в "Клоне". У него были десятки ролей в сериалах и фильмах с 2003-го по 2012 год. Однако с 2013-го артист больше не принимал участия в кинопроектах.

Возможно, он просто устал от актёрской деятельности: Каллони играет в театре с 1980 года, а в сериалах — с 1986-го. Впрочем, и без нахождения в кадре артист поживает неплохо. У его профиля 322 тысячи подписчиков, а также счастливая семья: сын и супруга.

Кстати, если вам нравятся ужастики, то недавно Лайф как раз писал про пять фильмов ужасов, заставляющих дрожать и гордиться отечественным кинематографом. Говорят, от этих картин кровь в жилах стынет. Рискнёте посмотреть?

Авторы Никита Фартов