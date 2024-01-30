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30 января, 14:30

Обострение болезней и неудачи в любви: как високосный 2024 год отразится на судьбах знаков зодиака

Год, в котором 366 дней, наши предки считали не слишком удачным. Верили, что в этот период могут появиться новые болезни, а удача будет отворачиваться от человека. Что из этого правда и что нельзя делать в високосный 2024 год?

Каждые четыре года мир с трудом, но переживает високосный год. Отличным показателем, что может случиться в этот период, стал 2020-й с разгаром всемирной пандемии. По этой причине и от 2024-го — года Дракона — ждут какого-то подвоха.

Но именно мифическое существо, выступающее в роли символа года, окажется и хранителем людей от бед и неурядиц. Как рассказывает таролог Галина Янко, этот факт успокаивает.

Чем опасен високосный год 2024 и почему не всех коснутся неприятности и беды? Фото © Shutterstock

Чем опасен високосный год 2024 и почему не всех коснутся неприятности и беды? Фото © Shutterstock

Как високосный год влияет на жизнь и здоровье знаков зодиака? Эксперт рассказывает, что может произойти у людей:

  • обострение хронических болезней;
  • более продолжительный период реабилитации после перенесённых заболеваний;
  • зарождение онкологических заболеваний;
  • нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;
  • проблемы с ЖКТ.

"Вечерней Москве" таролог рассказывает и про приметы на високосный год. Галина Янко говорит, что наши предки верили, что в опасный период нужно вести себя осторожно и избегать любых перемен в жизни, способных привести к неожиданным последствиям. "Также много примет связано с тем, что в високосный год нельзя играть свадьбу, потому что союз будет обречён на неудачу", подметил эксперт.

Приметы на високосный год Дракона – 2024: что нельзя делать. Фото © Shutterstock

Приметы на високосный год Дракона – 2024: что нельзя делать. Фото © Shutterstock

Что же нельзя делать в високосный год Дракона – 2024:

  • менять работу;
  • начинать бизнес;
  • приобретать новое жильё или переезжать в него;
  • строить какие-либо планы и рассказывать о них даже родным людям — ничего не сбудется;
  • ни в коем случае нельзя отправляться в путешествия;
  • нельзя заключать брак в високосный год, потому что он будет неудачным.

В целом эзотерики советуют особо не рисковать и не менять кардинально жизнь в 2024 году, тогда и шансов, что всё пойдёт наперекосяк, станет меньше. Думать постоянно о плохом тоже не стоит, боясь собственной тени. Помните, что мыслями вы сами формируете свою реальность. Не притягивайте унынием проблем, оставайтесь позитивными, тогда и будет у вас всё хорошо.

Ранее Лайф рассказывал, что может означать постоянно перегорающая лампочка. Порой это не просто неполадки в проводке, а знак, что с жильцами квартиры что-то происходит.

Рунический гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля для всех знаков зодиака
Рунический гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля для всех знаков зодиака
Обложка ©

Shutterstock

Елизавета Терешкова
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