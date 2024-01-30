В СССР так ходила элита: эти 6 культовых стрижек из 90-х снова в моде Советские женщины тоже хотели носить красивые причёски, но удавалось это далеко не всем из-за социального неравенства. Рассказываем про шесть стрижек из 1980-х и 1990-х, которые могла позволить себе только элита СССР. 30 января, 13:00 Обложка © ТАСС

Многие считают, что женщины в Советском Союзе чем-то отличались от дам в той же Европе и США. Мол, им было неважно то, как они выглядят. Но как бы не так — советская элита красиво одевалась и носила модные стрижки. Многие простые девушки хотели быть похожи на "первых леди" СССР, но не могли себе этого позволить. Какие стрижки из 80-х и 90-х, которые ранее были недоступны "простым смертным", снова входят в моду и теперь их может носить любая?

1. Волнистые каскадные волосы

Какие причёски СССР снова в тренде? 6 стрижек. Фото © ТАСС / Альгис Паленис

В период с 1970-х по 1980-е годы эта причёска пользовалась огромной популярностью среди богатых женщин (если таковыми можно назвать бомонд СССР). Волосы они отпускали прямо до спины. С длиной постоянно экспериментировали. Одни представительницы советской элиты носили короткие причёски, другие — прямо до плеч.

Чтобы сделать такую стрижку, нужно было долго отращивать волосы и ухаживать за ними. К тому же для придания им вида волны должен был использоваться специальный валик. "Достать" его могли только женщины из высшего общества.

Такие причёски делают и сейчас. А средства для придания волосам волнистости стали намного доступнее.

2. Косы и пучки

Причёски 80-х в СССР смотрелись стильно для того времени и поэтому пользуются популярностью сейчас. Фото © ТАСС / Виталий Созинов, Борис Трепетов

Длинноволосые девушки и женщины из числа советского бомонда придумали необычный формат укладки. В 1980–1990 годы они заплетали широкие косички. Причём этим способом укладки волос пользовались как женщины, так и школьницы-подростки.

Современные школьницы тоже заплетают косы. Во многих учебных заведениях такой вид причёски даже является элементом дресс-кода. Пучки и вовсе носят женщины всех возрастов.

3. "Гаврош"

Какие женские причёски времён СССР снова стали ультрамодными. Фото © ТАСС / Сергей Микляев

Популяризировали эту причёску представители не политической элиты СССР, а творческой. На стыке 1980-х и 1990-х "гаврош" носили музыканты. Наиболее популярная певица с этой причёской — Ирина Аллегрова.

Особенность стрижки заключалась в том, что сзади она была длинной и окрашенной в определённый цвет. Спереди волосы оставляли короткими. Пряди перед выходом "в свет" предварительно завивали. Можно считать, что эта причёска стала символом перестройки.

Современные женщины тоже используют эту стрижку, но носят её в чуть более аккуратном виде. Спереди волосы все также оставляют короткими, а сзади длинными. Отличие в том, что стрижка прямая и не такая взъерошенная, как было принято носить ранее.

4. "Аврора" и "Клеопатра"

Красивая женская стрижка из 90-х, которая стала модной и в 2024 году. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

В начале 1990-х женщины копировали причёску примадонны Аллы Пугачёвой. Волосы у неё тогда были такими же объёмными, как сейчас, — и сверху, и по бокам. Однако позволить себе поддерживать такую стрижку в красивом состоянии могла только Пугачёва. На более бедных слоях населения такие волосы в 1990-х смотрелись неряшливо.

5. "Вавилоны" на голове

Эта причёска 90-х выглядит стильно даже в 2024-м. Фото © ТАСС

В 1990-е многие советско-российские звёзды тоже носили пышные причёски, но они слегка отличались от тех, что у Пугачёвой. Женщины использовали разные приспособления, чтобы сделать завитки на волосах. Также в моде было делать кудрявые волосы. Завивку тогда осуществляли с помощью бигудей.

По внешнему виду такая причёска напоминала парики из XVIII века, которые были популярны во Франции. Из числа элиты СССР стрижку носили артистки Наташа Королёва и Лариса Долина. В современный период некоторые девушки продолжают копировать этот стиль стрижек. Хотя смотрятся они довольно странно.

6. Аксессуары на голове

Женская причёска из 90-х считалось некрасивой, если на голове не было дополнительного украшения. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

В 1990-х начали набирать популярность аксессуары, которые надевались на волосы. Девушки носили шляпы и различные головные уборы. Но наибольшей популярностью пользовались аксессуары для волос. Например, заколки с необычным дизайном, повязки и даже косынки. Популяризировать среди населения такой стиль помог фильм 1993 года выпуска "Настя". В нём главная героиня использовала аксессуары для украшения головы.

Конечно, самые красивые украшения для волос были только у советского бомонда. Но и обычные женщины тоже от трендов не отставали, покупая более дешёвые вещи. Мода на аксессуары тоже начала возрождаться в XXI веке. Сейчас на улицах можно встретить много девушек с обручами, косынками, шляпами и фуражками на голове.

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Авторы Никита Фартов