Тебя выбрал ChatGPT: Главные подробности скандальной истории, как парню нашёл любовь робот

В мире, где технологии проникают в самые интимные уголки нашей жизни, история выпускника Российского государственного гуманитарного университета Александра, обрётшего любовь через нейросеть, звучит как сюжет из фантастического сериала. Но это не вымысел, а реальность. Пугающая или нет — это как посмотреть.

В соцсети Х (бывший Twitter) мужчина поделился своей необычной историей. Он настроил ChatGPT для работы в известном приложении знакомств. Искусственный интеллект отбирал потенциальных кандидаток, вёл за парня переписку, даже договаривался о свиданиях. В результате такого виртуального марафона после общения с более чем пятью тысячами женщин нейросеть выделила одну — Карину.

Прагматизм против романтики: любовь по алгоритму

Фото © X / biblikz

Эта история началась с простой цели — экономии времени и средств. Мужчина, уже известный в Интернете за написание дипломной работы с помощью ChatGPT, решил применить аналогичный подход к личной жизни. Он рассчитал: на разработку проекта ушло около 120 часов и 1432 доллара на API, а также затраты в ресторанах около 200 тысяч рублей. В сравнении с 5+ годами и 13+ миллионами рублей, которые, по словам Александра, потребовались бы для традиционных знакомств, это казалось выгодной инвестицией.

Решающий выбор: от 5 тысяч кандидаток до предложения "той самой"

В итоге Карина сказала да! Фото © X / Aleksandr Zhadan

Как только число кандидаток сократилось до одной, на сцену вышел сам Саша. В итоге после года общения именно ChatGPT подтолкнул юношу жениться на Карине. Искусственный интеллект даже помог разработать сценарий предложения руки и сердца, на который девушка ответила согласием.

Этика и технологии: разногласия и критика

Понять, что с девушками общается робот, было вполне возможно. Фото © X / Aleksandr Zhadan

Несмотря на, казалось бы, успешный исход, реакция всех узнавших об этой истории была неоднозначной. Многие пользователи соцсети выразили недоумение и негодование по поводу методов Саши и его отношения к женщинам. Отсутствие эмпатии и преследование чисто прагматических целей вызвали критику и обвинения в психопатии. Комментарии вроде "Карина, беги!" — это ещё самое безобидное из того, что пишут под постами айтишника.

Искусственный интеллект и размытые границы личной жизни