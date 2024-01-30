Пробирает до мурашек: 5 загадочных кладбищ России, на которых регулярно происходит паранормальщина

Есть стандартные и безопасные кладбища, например городские. Энергетика в них не очень хорошая, но и опасного ничего нет. Да и призраки там не "ходят". Но далеко не все места захоронений безопасны для посещения. Есть и другие — во время пребывания на территории которых происходят мистические события. Какие кладбища в России лучше обходить стороной?

1. Чёртово кладбище

Пять страшных кладбищ, на которых происходит что-то сверхъестественное. Фото © algre.livejournal.com

Более 100 лет назад, в 1908 году, в Красноярском крае (тогда ещё Российской империи) упал Тунгусский метеорит. Зловещее место находится всего в 400 километрах от него. Оно носит страшное название — Чёртово кладбище. В народе у этого места есть и не менее зловещие клички — "Гиблое место" и "Поляна смерти". Люди из окрестностей стараются сюда не ходить.

В зоне, в которой расположено Чёртово кладбище, ничего не растёт. Местные рассказывают друг другу легенды, что все птицы и животные, которые проходили мимо этого места, умирали. Когда люди находили их, то замечали следы насильственной смерти — будто те сгорали заживо. Статус "кладбища" Поляна смерти обрела из-за того, что на ней находили много костей животных, птиц.

2. Гора мертвецов

Находится она в Свердловской области. На Горе мертвецов произошёл несчастный случай, о котором знают не только россияне, но и жители остальных стран мира. Связан он с тем, что Игорь Дятлов в 1959 году собрал команду, с которой должен был покорить вершину. Во время похода группа разбила палатку, после чего произошло что-то страшное. Неведомая сила (следов которой, кстати, так и не обнаружили) заставила людей раздеться и покинуть места отдыха. После чего их нашли мёртвыми с ужасными увечьями на теле. У членов экспедиции были оторваны некоторые конечности и даже языки. Признаков того, что туристы погибли вследствие воздействия стихии или какого-либо существа, тоже не было. Информацию о произошедшем засекретили.

Однако члены группы Дятлова стали не единственными, кто погиб при схожих обстоятельствах на Горе мертвецов. До этого её собирались покорить и другие путешественники, но никому из них так и не удалось вернуться домой. С тех пор "кладбище туристов" никто посещать не рискует, поскольку люди опасаются за свою жизнь.

3. Мясной бор

Пять страшных историй про кладбище: куда в России лучше не ходить. Фото © Wikipedia / Egorova-av-82

Находится он в Новгородской области. Вся территория — сплошные болота.

Во время Великой Отечественной войны тысячи немецких солдат пытались пройти через эту местность, но не смогли. Многие из них так и остались погребены в болотах. Останки оккупантов вылавливают до сих пор, но они всё не заканчиваются.

По разным подсчётам, количество трупов фашистов, "похороненных" в этих болотах, — десятки тысяч. Никто из жителей Новгородской области не рискует посещать эту местность из-за ужасной энергетики и атмосферы.

4. Мавзолей Ленина и некрополь

С обычными туристами во время посещения этих достопримечательностей, конечно, ничего не случится. Однако энергетика у Мавзолея, в котором лежит великий революционер, жуткая. Многим становится плохо, когда они видят забальзамированный труп партийного деятеля. Некоторым он даже является в виде призрака.

Есть мистические истории, связанные с некрополем на Красной площади. Ходят слухи, что в Кремле, а также рядом с ним можно встретить "дух" одного из важных военных или политических деятелей. Так, император Николай II заявлял, что перед первым надеванием короны ему "явился призрак" Ивана Грозного. Некоторые политические деятели дальнейших времён даже имели честь "увидеть" дух Ленина.

5. Даниловское кладбище

Есть ли самые страшные кладбища в Москве? Фото © Wikipedia / Bogdanov-62

Оно располагается в Москве и имеет крайне дурную славу. Первыми, кто "заселил" кладбище, стали люди, погибшие во время чумы, которая была во времена правления Екатерины II. Поэтому и энергетика у этого места ужасная. Несмотря на плохую славу кладбища, на нём часто хоронили популярных в СССР общественных деятелей. Однако многие москвичи боятся посещать это место в тёмное время суток. Ходят слухи, что здесь можно "увидеть призраков" умерших, которые будут "преследовать" человека, пока тот не покинет территорию.