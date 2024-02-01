Тест: У вас не было детства, если не вспомните продолжения этих школьных поговорок времён СССР

Многим при слове "школа" на ум приходят ассоциации с Советским Союзом, воспоминания о том, как повязывали красные галстуки, ходили с пышными бантами на голове, в фартуках. Но разбудить ваши воспоминания о школьной поре могут ещё и популярные высказывания учителей. Сколько из них вы запомнили дословно?