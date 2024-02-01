Тест: У вас не было детства, если не вспомните продолжения этих школьных поговорок времён СССР
Во все времена ребята баловались на уроках, а учителя делали им замечания, даже в период строгой дисциплины советских школ. Разбудите свои воспоминания о детстве этими поговорками, которые можно было услышать, сидя за партой.
Многим при слове "школа" на ум приходят ассоциации с Советским Союзом, воспоминания о том, как повязывали красные галстуки, ходили с пышными бантами на голове, в фартуках. Но разбудить ваши воспоминания о школьной поре могут ещё и популярные высказывания учителей. Сколько из них вы запомнили дословно?
А если понравилось проверять свои знания, то предлагаем вам также пройти тест по русской литературе и рискнуть проверить свой словарный запас, сравнив его с интеллигентами из СССР.
ТАСС / Игорь Носов