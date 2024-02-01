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1 февраля, 13:11

Тест: У вас не было детства, если не вспомните продолжения этих школьных поговорок времён СССР

Во все времена ребята баловались на уроках, а учителя делали им замечания, даже в период строгой дисциплины советских школ. Разбудите свои воспоминания о детстве этими поговорками, которые можно было услышать, сидя за партой.

Многим при слове "школа" на ум приходят ассоциации с Советским Союзом, воспоминания о том, как повязывали красные галстуки, ходили с пышными бантами на голове, в фартуках. Но разбудить ваши воспоминания о школьной поре могут ещё и популярные высказывания учителей. Сколько из них вы запомнили дословно?

А если понравилось проверять свои знания, то предлагаем вам также пройти тест по русской литературе и рискнуть проверить свой словарный запас, сравнив его с интеллигентами из СССР.

Секретные страницы истории: Какие советские книги из вашей библиотеки стоят миллионы рублей
Секретные страницы истории: Какие советские книги из вашей библиотеки стоят миллионы рублей
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ТАСС / Игорь Носов

Елизавета Терешкова
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