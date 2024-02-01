Как избежать выгорания под конец недели и найти в себе силы дожить до пятницы: 7 секретов

Много трудиться ради цели — важно. Но нельзя забывать и об отдыхе. В противном случае рутина будних дней лишит сил и приведёт к депрессии. Из неё будет проблематично выбраться без помощи психолога. Немногие догадываются, что избежать выгорания можно, соблюдая семь простых секретов.

1. Работать размеренно и не браться за много дел одновременно

Если работать слишком усердно, то можно подорвать психику. Фото © Shutterstock

Выполнять должностные обязанности нужно в спокойном темпе, не торопясь. Идеально — делать не более 1–2 глобальных дел в день (помимо рутинных задач). Многим хочется выполнить работу быстро, чтобы успеть до конца недели, поэтому они взваливают на себя очень много дел. Но "кидаться" на рабочие задачи лучше в четверг или пятницу. В противном случае можно быстро начать и так же оперативно выдохнуться. Так что сил до выходных не останется.

2. Не отвлекаться на новости и социальные сети

Мессенджеры, соцсети и короткие видео на различных платформах — отличный способ отдохнуть. Но использовать их на рабочем месте, чтобы "разгрузить голову", не стоит. В противном случае они будут постоянно отвлекать от выполнения дел и вовремя закончить работу не удастся. Следовательно, придётся задерживаться после окончания дня и лишать себя времени на отдых. А это уже прямой путь к выгоранию.

3. Написать план работы на неделю

Отсутствие системного подхода — прямой путь к выгоранию. Фото © Shutterstock

Если каждый день на работе проходит рутинно и задачи всегда одинаковые, то составлять план действий необязательно. Однако если во время нахождения в офисе приходится выполнять разные дела, то предварительно следует расписать, что и за чем делать. Если выполнять задачи по определённому расписанию, а не хаотично, то мозгу будет проще с ними справляться.

Когда чёткого плана действий нет, сотрудник будет постоянно нервничать и злиться, что не успевает выполнить определённую задачу. Выгорание наступит ещё до выходных.

4. Телу и разуму нужен отдых

С того момента как человек переступит через порог офиса, ему нужно забыть о работе и любых делах, в том числе и по дому. Желательно отложить уборку, приготовление пищи и другие задачи на выходные. Чтобы хорошо восстановиться, нужно отдохнуть.

В качестве досуга следует выбирать любое времяпрепровождение. Смотрите сериалы, фильмы, играйте в компьютерные игры, разговаривайте со второй половинкой. Многим помогает обычная прогулка на свежем воздухе или выезд в город. Главное — отвлечься от рабочих будней и "зарядиться" положительной энергией.

5. Нужно хорошо высыпаться

Организм ничем не отличается от любого устройства, ему тоже нужна "зарядка". Фото © Shutterstock

Одним из ключевых факторов, который позволит предотвратить эмоциональное выгорание, является здоровый сон. Он должен быть достаточно продолжительным — не менее 8 часов в сутки.

Ночной отдых оказывает "заживляющее" воздействие на организм в психологическом плане. Он помогает бороться со стрессом, избавляет от негативных эмоций и в целом позволяет "перезарядиться" перед следующим рабочим днём. Если выгорание уже наступило, то, скорее всего, причина именно в недосыпе.

6. Питаться правильно и сбалансированно

Ещё одной причиной, по которой сотрудники сталкиваются с выгоранием, является неправильное питание. Если постоянно есть на работе фастфуд, то в организм попадёт слишком много вредных веществ, которые ухудшат здоровье и, как следствие, настроение. Чтобы нормализовать психологическое состояние, нужно есть фрукты, зелень, варёное мясо. Помимо того, из рациона следует исключить сладкое: конфеты, шоколад и снеки, но увеличить количество потребляемой воды — в сутки необходимо выпивать не менее полутора литров. Иногда достаточно всего неделю посидеть на правильном питании — и самочувствие значительно улучшится.

7. Найдите хобби, которое снимет стресс

Один час занятия любимым делом равноценен недельному отдыху на море. Фото © Shutterstock

Многие сотрудники забывают, что очень полезно иметь хобби. Занятие им может за считаные минуты снять стресс и обеспечить зарядом бодрости на остаток рабочей недели. Полезно будет всё: сбор конструктора, коллекционирование марок, рыбалка в выходные. Если заниматься тем, что действительно нравится, всего за несколько часов получится "перезарядиться" даже не хуже, чем если поехать отдыхать на море.