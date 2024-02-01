Как избежать выгорания под конец недели и найти в себе силы дожить до пятницы: 7 секретов
С выгоранием рано или поздно сталкивается любой сотрудник вне зависимости от того, обожает ли он свою работу или ненавидит. Рассказываем, как избежать выгорания, соблюдая простые условия.
Много трудиться ради цели — важно. Но нельзя забывать и об отдыхе. В противном случае рутина будних дней лишит сил и приведёт к депрессии. Из неё будет проблематично выбраться без помощи психолога. Немногие догадываются, что избежать выгорания можно, соблюдая семь простых секретов.
1. Работать размеренно и не браться за много дел одновременно
Если работать слишком усердно, то можно подорвать психику. Фото © Shutterstock
Выполнять должностные обязанности нужно в спокойном темпе, не торопясь. Идеально — делать не более 1–2 глобальных дел в день (помимо рутинных задач). Многим хочется выполнить работу быстро, чтобы успеть до конца недели, поэтому они взваливают на себя очень много дел. Но "кидаться" на рабочие задачи лучше в четверг или пятницу. В противном случае можно быстро начать и так же оперативно выдохнуться. Так что сил до выходных не останется.
2. Не отвлекаться на новости и социальные сети
Мессенджеры, соцсети и короткие видео на различных платформах — отличный способ отдохнуть. Но использовать их на рабочем месте, чтобы "разгрузить голову", не стоит. В противном случае они будут постоянно отвлекать от выполнения дел и вовремя закончить работу не удастся. Следовательно, придётся задерживаться после окончания дня и лишать себя времени на отдых. А это уже прямой путь к выгоранию.
3. Написать план работы на неделю
Отсутствие системного подхода — прямой путь к выгоранию. Фото © Shutterstock
Если каждый день на работе проходит рутинно и задачи всегда одинаковые, то составлять план действий необязательно. Однако если во время нахождения в офисе приходится выполнять разные дела, то предварительно следует расписать, что и за чем делать. Если выполнять задачи по определённому расписанию, а не хаотично, то мозгу будет проще с ними справляться.
Когда чёткого плана действий нет, сотрудник будет постоянно нервничать и злиться, что не успевает выполнить определённую задачу. Выгорание наступит ещё до выходных.
4. Телу и разуму нужен отдых
С того момента как человек переступит через порог офиса, ему нужно забыть о работе и любых делах, в том числе и по дому. Желательно отложить уборку, приготовление пищи и другие задачи на выходные. Чтобы хорошо восстановиться, нужно отдохнуть.
В качестве досуга следует выбирать любое времяпрепровождение. Смотрите сериалы, фильмы, играйте в компьютерные игры, разговаривайте со второй половинкой. Многим помогает обычная прогулка на свежем воздухе или выезд в город. Главное — отвлечься от рабочих будней и "зарядиться" положительной энергией.
5. Нужно хорошо высыпаться
Организм ничем не отличается от любого устройства, ему тоже нужна "зарядка". Фото © Shutterstock
Одним из ключевых факторов, который позволит предотвратить эмоциональное выгорание, является здоровый сон. Он должен быть достаточно продолжительным — не менее 8 часов в сутки.
Ночной отдых оказывает "заживляющее" воздействие на организм в психологическом плане. Он помогает бороться со стрессом, избавляет от негативных эмоций и в целом позволяет "перезарядиться" перед следующим рабочим днём. Если выгорание уже наступило, то, скорее всего, причина именно в недосыпе.
6. Питаться правильно и сбалансированно
Ещё одной причиной, по которой сотрудники сталкиваются с выгоранием, является неправильное питание. Если постоянно есть на работе фастфуд, то в организм попадёт слишком много вредных веществ, которые ухудшат здоровье и, как следствие, настроение. Чтобы нормализовать психологическое состояние, нужно есть фрукты, зелень, варёное мясо. Помимо того, из рациона следует исключить сладкое: конфеты, шоколад и снеки, но увеличить количество потребляемой воды — в сутки необходимо выпивать не менее полутора литров. Иногда достаточно всего неделю посидеть на правильном питании — и самочувствие значительно улучшится.
7. Найдите хобби, которое снимет стресс
Один час занятия любимым делом равноценен недельному отдыху на море. Фото © Shutterstock
Многие сотрудники забывают, что очень полезно иметь хобби. Занятие им может за считаные минуты снять стресс и обеспечить зарядом бодрости на остаток рабочей недели. Полезно будет всё: сбор конструктора, коллекционирование марок, рыбалка в выходные. Если заниматься тем, что действительно нравится, всего за несколько часов получится "перезарядиться" даже не хуже, чем если поехать отдыхать на море.
Есть как масштабные хобби, для занятия которыми нужно выделять несколько часов в выходные, так и маленькие. Те, которыми можно заниматься каждый день. Отдавать предпочтение желательно последним, поскольку в этом случае избежать выгорания будет проще.
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