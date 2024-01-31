Работает и дома: Реабилитолог назвала чудо-способ навсегда распрощаться с болями в спине

По словам врача, причиной спазмов является дисбаланс связок и мышц, вызванный фасциальными укорочениями и триггерами. Первые представляют собой сокращение мышечной оболочки, а вторые есть не что иное, как сбившиеся в пучки мышечные волокна, которые болят при надавливании. Избавиться от первоисточников страданий позволит миофасциальный релиз (МФР), подразумевающий специальный комплекс упражнений.

"То есть человек может чувствовать боль в спине, потому что у него есть триггер в одной мышце и фасциальное укорочение в другой. И убрать такую боль можно через МФР, который подразумевает надавливание на мышцы и раскатку через роллы, мячи, полусферы и прочее. От того, как человек поработает с тем, на что он может повлиять, будет зависеть его качество жизни при наличии сколиоза", — подытожила собеседница RuNews24.