Работает и дома: Реабилитолог назвала чудо-способ навсегда распрощаться с болями в спине
Реабилитолог Соболева: Самомассаж мячами или роллами облегчит боль при сколиозе
Трёхплоскостная деформация позвоночника, более известная как сколиоз, часто сопровождается ноющими или острыми болями. Спастись от неприятных ощущений в области спины можно и дома, выполняя специальный самомассаж, поделилась реабилитолог Арина Соболева.
По словам врача, причиной спазмов является дисбаланс связок и мышц, вызванный фасциальными укорочениями и триггерами. Первые представляют собой сокращение мышечной оболочки, а вторые есть не что иное, как сбившиеся в пучки мышечные волокна, которые болят при надавливании. Избавиться от первоисточников страданий позволит миофасциальный релиз (МФР), подразумевающий специальный комплекс упражнений.
"То есть человек может чувствовать боль в спине, потому что у него есть триггер в одной мышце и фасциальное укорочение в другой. И убрать такую боль можно через МФР, который подразумевает надавливание на мышцы и раскатку через роллы, мячи, полусферы и прочее. От того, как человек поработает с тем, на что он может повлиять, будет зависеть его качество жизни при наличии сколиоза", — подытожила собеседница RuNews24.
Массаж положен не только обладателям болезней опорно-двигательного аппарата. Ещё эта процедура показана метеозависимым людям в периоды магнитных бурь, рассказывал Лайф ранее.
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