Ароматерапия, йога и массаж: Эндокринолог назвала лучшие способы спастись от магнитной бури

Сегодня Землю снова накрыла сильная магнитная буря, из-за которой многие испытывают необъяснимый стресс, страдают от тревожности и бессонницы и становятся более чувствительны к боли и другим внешним факторам. Но, оказывается, к вспышкам на Солнце можно подготовиться заранее, чтобы чувствовать себя лучше. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"Обязательно принимайте все препараты, которые прописал врач на постоянку. Многие пациенты бросают их пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические болезни отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства. Так что вспомните, что вам прописали", — написала она в телеграм-канале.

Врач также посоветовала держать под рукой препараты, которые помогают купировать неприятные симптомы: таблетки от головной боли, лекарства для нормализации давления, сердечного ритма и прочие средства. Также, по её словам, помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи.

При этом многим в это время помогает ароматерапия (лаванда, роза, лимон, мята и т.д.), расслабляющий массаж, неспешная йога и медитация. А вот страдающим болезнями ЖКТ эндокринолог посоветовала отказаться на период магнитных бурь от жирного, жареного, солёного и прочих вредностей.

"Одним словом, в эти дни нашему телу приходится несладко, поэтому позаботьтесь, чтобы оно не напрягалось больше меры", — заключила специлист.