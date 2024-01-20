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7 привычек граждан за 50, которые в СССР поднимали на ноги даже безнадёжных

Лайф собрал лекарства и системы за копейки, которые спасали жизнь в СССР многим, у кого появлялись проблемы со здоровьем.

19 января, 21:41
Обложка © ТАСС / Александр Яковлев, Анатолий Поддубный

Обложка © ТАСС / Александр Яковлев, Анатолий Поддубный

В плане здоровья советские граждане надеялись прежде всего на себя. К пятидесяти годам они понимали, что формула: "В здоровом теле — здоровый дух!" — ещё не всё. Нужно что-то делать дополнительно. Особенно следить за самочувствием начинали, если сталкивались с заболеваниями. Конечно, государство брало на себя заботу о больных, но реабилитация чаще всего становилась их личным делом.

Победа над собой

Все в СССР знали: пока ты двигаешься — ты живой. На месте стоять нельзя! Поэтому первые серьёзные недомогания лечили физкультурой. Здесь сказывалась привычка народа к экстриму. Например, осложнения после гриппа или ОРВИ старались лечить физической нагрузкой — и это помогало, как ни странно. Конечно, следовало соизмерять силы и помнить о нагрузке на сердце. Однако после разогрева организма болезнь отступала быстрее.

После разогрева организма болезнь отступала быстрее. Фото © ТАСС / Свердлов Леонид

После разогрева организма болезнь отступала быстрее. Фото © ТАСС / Свердлов Леонид

Возрастное понижение иммунитета и зимнюю хандру лечили лыжными прогулками. В журнале "Здоровье" был опубликован рассказ о том, как некоего заболевшего бронхитом городского интеллигента заманили к деревенской знахарке, причём последние двенадцать километров надо было идти на лыжах. Знахарка дала мужчине травки и велела приезжать всю зиму каждые выходные, мол, она будет поить его особым "святым" отваром. К весне здоровье мужчины поправилось, а отвар оказался клюквенным морсом с травами. Физические упражнения и свежий воздух совершили чудо.

Настоящим примером самоисцеления стал знаменитый советский штангист Юрий Власов. В 45 лет он перенёс травму позвоночника, впал в депрессию. Вытащил себя из болезни буквально за волосы, разработав собственную методику силовых тренировок и прожив здоровым ещё 41 год. Мало того, он ещё и лечил других инвалидов с подобными травмами. Так с помощью тренировок встал на ноги Анатолий Алексейцев. Он получил травму позвоночника в детстве, во время войны, и долгое время мог передвигаться только на костылях. А в 1987 году Власов по ТВ продемонстрировал цветущего 48-летнего Алексейцева. Это был совершенно здоровый, красивый мужчина с накачанными мышцами.

Второе дыхание

Ещё одним методом восстановления людей стали дыхательные практики, которые держались на энтузиастах. Они открывали секции и бесплатно делились опытом самоисцеления с новичками. Врачи до хрипоты спорили о том, чья система лучше: Стрельниковой, Бутейко или Толкачёва. Напомним, что метод Бутейко был акцентирован на поверхностном дыхании, метод Стрельниковой — на коротком, неглубоком вдохе. А метод Толкачёва основывался на физических упражнениях с озвученным выдохом.

Метод Толкачёва основывался на физических упражнениях с озвученным выдохом. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Метод Толкачёва основывался на физических упражнениях с озвученным выдохом. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

В те годы академик Александр Чучалин призывал больных не зацикливаться на одной системе, а пробовать всё. Предупреждал, что метода быстрого исцеления лёгочных заболеваний нет, всё индивидуально, но возможно. Указывал, что астматики и лёгочники должны осуществлять сознательный контроль за дыханием. Особенно важны небольшие паузы после вдоха (в этот момент происходит газообмен в лёгких) и выдоха. Даже такой простой метод успокаивал человека и снимал синдром гипервентиляции лёгких — нарушение дыхания, приводящее к спазмам. Все эти методы живы и сейчас, их частенько называют "приветом из XX века".

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Дыхательной гимнастикой предупреждали даже образование желчных камней. Для этого рекомендовалось не менее десяти минут в день активно, глубоко дышать, втягивая живот, и ходить не менее 40 минут.

Массаж и акупунктура

Ещё одним методом реабилитации был самомассаж — к нему прибегали при травмах или артритах. Конечно, в СССР были и физиокабинеты, и санатории, и людям в зрелом возрасте уделялось больше внимания, однако в остальное время человек оставался один на один с недомоганиями. Массажиста могли позволить себе немногие. Остальные разогревали места травм и воспалений самостоятельно, учились делать массаж, ориентируясь на схемы в научно-популярных журналах.

Ещё одной панацеей в 1970-х годах вдруг был объявлен акупунктурный массаж. Фото © ТАСС / Роберт Нетелев

Ещё одной панацеей в 1970-х годах вдруг был объявлен акупунктурный массаж. Фото © ТАСС / Роберт Нетелев

Ещё одной панацеей в 1970-х годах вдруг был объявлен акупунктурный массаж. Им лечили всё: боли в позвоночнике, проблемы с ЖКТ, зубную боль и даже заикание. Вершиной увлечения акупунктурой стало изобретение ипликатора Кузнецова, который прикладывали ко всему, к чему могли. Массажные пластины с небольшими пластиковыми шипами предусматривали воздействие на рефлексогенные зоны. И ведь помогало! Кстати, мало кто знает, но Кузнецов и себя вылечил своим устройством. История эта почти мистическая, так как вылечил он не боли в суставах или спине, а больные лёгкие: Кузнецов получил сильное отравление инсектицидом.

Привычка доверять Востоку

Тайцзицюань была полезна при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях ЖКТ и в реабилитации после тяжёлых болезней. Фото © ТАСС / Евгений Шлей

Тайцзицюань была полезна при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях ЖКТ и в реабилитации после тяжёлых болезней. Фото © ТАСС / Евгений Шлей

В конце XX века в СССР распространились различные восточные практики. Схемы упражнений можно было найти в журналах. Например, весьма популярной стала разновидность ушу — тайцзицюань. В СССР усилиями врачей и методистов она превратилась в гимнастику. Те, кому в 50 лет "бежать от инфаркта" было уже поздно, занимались тайцзицюань и ставили себя на ноги неторопливыми, погружавшими в дзен упражнениями, которые в Китае назывались цзыцян — "строительство себя". Тайцзицюань была полезна при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях ЖКТ и в реабилитации после тяжёлых болезней.

Гипноз и психотерапия

При первых признаках серьёзных заболеваний зрелые люди прибегали к гипнозу. Например, в Воскресенске был легендарный врач Николай Козлов, который лечил и успешно вылечивал гипнозом астму. Пациента он усаживал на диван, погружал в гипноз и делал внушение, что тот абсолютно здоров. На местном химкомбинате заболеваемость резко пошла вниз.

При первых признаках серьёзных заболеваний зрелые люди прибегали к гипнозу. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

При первых признаках серьёзных заболеваний зрелые люди прибегали к гипнозу. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

В 49 лет сам себя вытащил из депрессии знаменитый сатирик Михаил Зощенко. После нервного срыва он быстро понял, что доктора помочь не могут. Диагноз поставить они в состоянии, а вылечить — нет. И писатель принялся читать всю доступную литературу по психотерапии. Он сумел самостоятельно найти несколько травмирующих его психику фактов, которые переосмыслил и отбросил. Выздоровев, он написал книгу "Перед восходом солнца", которую в СССР не оценили: самоанализ не был в почёте, и уникальный опыт писателя пропал.

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Особо упрямые граждане занимались аутотренингом, внушая себе, что они абсолютно здоровы, полны сил и впереди у них — многие годы плодотворного труда. Но это удавалось далеко не всем: психиатры того времени признавали, что аутотренинг действует только на людей с определённым складом ума.

Разгрузочные дни

В конце 1980-х годов в СССР началось новое поветрие — лечебное голодание и разгрузочные дни. Всё началось с книжки Поля Брэгга "Лечебное голодание", в которой американец подробно рассказывал о том, как очищал свой организм, голодая по 40 дней. Развенчать его теорию так и не удалось: Брэгг утонул в 81 год, купаясь в море. 50-летние мужчины и женщины массово увлеклись голоданием. Кто-то голодал по три дня, кто-то устраивал для себя разгрузочные дни. Третьи уходили в лес на выходные, обходясь минимумом продуктов и считая такое времяпровождение весьма полезным.

В конце 1980-х годов в СССР началось новое поветрие — лечебное голодание и разгрузочные дни. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

В конце 1980-х годов в СССР началось новое поветрие — лечебное голодание и разгрузочные дни. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

В 1996 году в одну из газет пришло письмо от пенсионера Станислава Махнева из Нижнего Тагила, который поделился с читателями газеты тем, как он начиная с 1980 года борется за своё здоровье. В 1980 году он бросил пить, в 1984-м — курить. А затем стал заниматься лечебным голоданием, сбросил 18 килограммов, обрёл давление 130/80, а главное — хорошее самочувствие. Он устраивал 48-часовые периоды разгрузки, в которые пил только воду, занимался на велотренажёре и не ел мясо.

В этом он был не одинок: свои пищевые привычки в 50 лет пересматривали многие. Сердечники начинали питаться в диетических столовых и переходили с мяса на рыбу. Язвенники пили минералку и кефир. Диабетики начинали разводить на дачах топинамбур и добавлять его во все блюда, а гипертоники поедали боярышник, жимолость и пили настойку из шишек в надежде проскочить мимо инфаркта.

Лечение на курорте

Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов советские санатории. Больные почки подуставшие к 50 годам труженики могли вылечить в Трускавце. Суставы — на бурятских курортах Аршан и Дарасун, в алтайской Белокурихе. Заболевания внутренних органов — в Кисловодске, Ессентуках, Боржоми, Минводах, болезни лёгких — в Крыму, Чемале, Фирюзе, Нальчике. Наверное, не было в СССР такого района, где не был бы построен свой санаторий или профилакторий.

Получить санаторно-курортное лечение мог каждый советский гражданин раз в год. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Получить санаторно-курортное лечение мог каждый советский гражданин раз в год. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Получить санаторно-курортное лечение мог каждый советский гражданин раз в год. Но обычно это происходило реже. Для получения путёвки работник должен был подать заявление в профком, приложить справку от врача о том, что он нуждается в лечении, и доплатить от 10% до 30% от стоимости путёвки. Граждане в возрасте около 50 лет становились основными пациентами лечебных учреждений. Жить без болезней хотелось всем.

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5 советских привычек, которые не оценят современные люди
Авторы
Александр Лаврентьев
Александр Лаврентьев
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