5 советских привычек, которые не оценят современные люди Почему некоторые привычки советских людей сейчас встречают непонимание и удивление, хотя совсем недавно они были в норме вещей. 13 января, 21:42 Почему советские традиции теперь вызывают дрожь. Обложка © ТАСС / Игорь Носов

Говорят, когда человек находится внутри традиции, он даже не осознаёт её пугающую странность и не может объяснить, зачем это надо. Так было и в СССР. Все это делали, а рассказать зачем не могли. Причём часть традиций была новой, а часть сохранилась с дореволюционных времён.

Товарищеские суды

Товарищеский суд над самогонщицей Г.А. Тушко в коллективе РСУ-7 треста "Ташремстрой". 1988 год. Фото © ТАСС / Р. Нуритдинов

Многие из советских людей сохранили в памяти моменты, когда ученика пропесочивали перед всем классом. То есть мало того, что ребёнка недолюбливали учителя, теперь предлагалось каждому из сверстников осудить негодника за двойки или плохое поведение. Подобный обычай существовал и во взрослых коллективах. Только всё было ещё серьёзнее: товарищеский суд проходил в присутствии коллег, начальства и даже соседей. Каждый имел право высказаться, либо выплеснуть свою обиду на "подсудимого", либо морально поддержать его, рискуя самому прослыть неугодным обществу. Причиной подобного суда становились разные проступки: пьянство, прогулы, драки, неподобающее поведение в быту, аморалка.

Конечно, в кино показывали, как после подобного суда проштрафившийся гражданин всё осознавал и изменял своё поведение, но на деле такое происходило редко. Тут, как говорится, пороть ребёнка надо было тогда, когда он поперёк лавки лежал. Такой суд мог потрепать нервы обычному человеку, который случайно попал в какую-то неприятную ситуацию, окончившуюся вмешательством милиции. Ну так такому работяге и трое суток были верхом суровости советской системы.

Обязательные фотографии на похоронах

Традиция фотографировать похороны возникла раньше советского строя. Фото © Getty Images / Fred Ihrt / LightRocket

Традиция фотографировать похороны на самом деле возникла раньше советского строя, но именно в СССР получила большое распространение, быть может, благодаря тому, что у многих были фотоаппараты. Вплоть до 1980-х годов на похороны приглашали фотографов, чтобы они отсняли не только приехавшую родню и процессию, но и непременно гроб с покойным.

Этнографы считают, что эта традиция относится к документированию существования семьи, рода. Раз есть фотографии, пусть даже и похорон, — значит, умерший жил. Вот доказательство, что всё это было, что все эти люди на самом деле существовали, носили тёмные платья, платки, сапоги, широкие пиджаки с ватными плечами, брили бороды, хоронили родню. Позировали с покойником. Но сами организаторы похорон вряд ли ответили бы в таком ключе. "Все делают, значит, и нам надо!". Скорее всего, если порыться в сундуках и чемоданах, найдутся такие фотографии и в вашей семье.

Похороны детей за огородами

Этот обычай был распространён в деревнях вплоть до 1950-х годов. Умерших детей хоронили не на общем кладбище, куда часто надо было далеко ехать, а у села за огородами. А если речь шла о мертворождённых детях, то и в подполе — в голбце. Делалось это из самых практичных побуждений: ехать далеко, было некогда, или всё было переметено снегом, или везти было не на чем.

У спецпоселений во время Великой Отечественной войны за околицами вырастали маленькие кладбища. Фото © Getty Images / Fr. Skrabal / Scheufler Collection / Corbis / VCG

Поэтому даже у новеньких советских посёлков и уж тем более у спецпоселений во время Великой Отечественной войны за околицами вырастали маленькие кладбища. На эти кладбища женщины раз в год, летом, перед тем как идти ломать берёзу на веники, ходили поминать умерших малюток и кадить ладаном могилки. Погребения эти были условно легальными. Поминали, конечно, вполне по-советски — оставляя на могилках пирожки да конфеты. Ни дети, ни взрослые подобных кладбищ не боялись.

А вот к подполу относились с подозрением. Считалось, что в подполе крестьянка могла хоронить младенцев ещё живыми. Этнографы из Пермского государственного национального исследовательского университета раскопали такую историю: в посёлке Усть-Пышья Пермского края одна женщина после войны родила мужу тройню. Одного ребёнка оставила, а двух других живыми закопала в подполе — боялась, что муж бросит её с тройней. Мужчина так ничего и не узнал. История всплыла, когда в уже пустеющем посёлке в 2017 году в материнском доме поселился тот самый сын, чудом оставшийся в живых. Он начал жаловаться старым соседкам, что по ночам под полом начинается мярготня — и кто-то то плачет, а то вроде бы кошки мяукают. После рассказов соседок мужчина съехал.

Танцы в квартирах

Ещё один обычай, который сейчас приведёт в трепет всех вокруг, — это танцы, которые устраивали прямо в городских квартирах. Без них застолье застольем не считалось! Ну и что, что комнаты маленькие! Зато душа большая!

Ну и что, что комнаты маленькие! Зато душа большая! Кадр © "Служебный роман". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист

Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

На праздники в те годы собирались большими семьями: общались, ели, пили, танцевали, показывали друг другу фотографии с курорта. Частенько кто-нибудь привозил с собой баян или аккордеон — и тогда были не только танцы, но и песни!

И можно только удивляться терпению соседей. А ведь бывало, что в квартирах справляли и свадьбы! И гуляли по три дня. Сейчас бы такую компанию разогнала бы полиция да выписала бы штраф за нарушение общественного порядка, а тогда нравы были в этом отношении помягче, сон у граждан покрепче, да и на нервы мало кто жаловался. А если кто жаловался — тому рюмку наливали.

Преследования колядок

Представьте себе, но то, про что сейчас учителя с удовольствием рассказывают детям на уроках краеведения, в прошлом было под запретом. Вера в Бога подвергалась гонениям — и праздновать церковные праздники запрещалось.

До войны даже безобидные колядки, когда деревенские дети на Рождество пели песни и получали за это сладости, были наказуемы. Школьников, особенно если они были пионерами, могли вызвать к директору, пропесочить в стенгазете, а потом ещё долго вся школа могла на них показывать пальцем, а самые настырные школьники могли даже отлупить в подворотне. Педагогика, однако.

Авторы Александр Лаврентьев