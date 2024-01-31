Нос, ступни и другие признаки, которые позволят ей понять, что у тебя маленькая морковка
Как понять, какого размера "достоинство" вашего мужчины, не заглядывая ему в штаны? Собрали несколько признаков, которые дамам будет интересно узнать.
Хотите узнать, как связаны размеры тела и размер гениталий у парней? В этой статье мы разберём популярные мнения и представления. Узнайте, что на самом деле определяет размер мужского достоинства и как это может отразиться на вашем любимом.
Ступни и руки
Определить размер гениталий у мужчин можно по телосложению: правда или миф? Фото © Shutterstock
Имеется распространённое мнение, что размер ступней или рук мужчины коррелирует с размером его гениталий. Мол, маленькая ладонь — достоинство тоже крошечное; если размер обуви 39, то и в штанах особо искать нечего. И хотя научные исследования не обнаружили достаточных доказательств для подтверждения этой связи, народ твердит одно — всё так.
Размер носа подскажет
Стереотипы и размер гениталий: что на самом деле влияет? Фото © Shutterstock
Существует подобное мнение о связи между размером носа и гениталий. Если носик аккуратный, как у ребёнка, коротковатый — скорее всего, в трусах всё грустно. Кстати, часто такой показатель оказывается правдивым, так что берём на заметку.
Тембр голоса — чем ниже, тем больше
Как по голосу мужчины понять, сколько у него сантиметров в штанах? Фото © Shutterstock
Кроме того, ряд людей уверены, что более глубокий и низкий голос у мужчин указывает на внушительный размер достоинства. А высокий и слабый, наоборот, — на маленький. Часть правды в этом есть, ведь глубина голоса связана с уровнем тестостерона во время полового созревания. Но, нужно отметить, научных данных, подтверждающих связь между тембром голоса и размером гениталий, не обнаружено.
Рост определяет
Мифы о размере гениталий: разбираем популярные представления. Фото © Shutterstock
Также можно отметить мнение, что у низких мужчин половые органы такие же непримечательные. Тут дело в пропорциях тела — ну как на крошечном человеке вырастет что-то выдающееся? Понятно, никакие научные данные это не подтвердят, но здравый смысл получившейся закономерности прослеживается. Как жаль, что он не всегда совпадает с реальностью.
Телосложение
Телосложение и размер гениталий: факт или фантазия? Фото © Shutterstock
Запоминаем "правило": у высоких худощавых парней можно часто обнаружить большие размеры. А вот если у мужчины лишний вес, то тут и надеяться ни на что не надо. У кого совпало, признавайтесь?
Все эти закономерности в соразмерности частей тела и достоинства у мужчин — лишь стереотипы. Несмотря на популярные представления, научные исследования не обнаружили достаточных доказательств для подтверждения этих утверждений. Тем не менее если по одному признаку судить не приходится, то если совпадает два или больше… тут уже пора задуматься.
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