Нос, ступни и другие признаки, которые позволят ей понять, что у тебя маленькая морковка

Хотите узнать, как связаны размеры тела и размер гениталий у парней? В этой статье мы разберём популярные мнения и представления. Узнайте, что на самом деле определяет размер мужского достоинства и как это может отразиться на вашем любимом.

Ступни и руки

Определить размер гениталий у мужчин можно по телосложению: правда или миф? Фото © Shutterstock

Имеется распространённое мнение, что размер ступней или рук мужчины коррелирует с размером его гениталий. Мол, маленькая ладонь — достоинство тоже крошечное; если размер обуви 39, то и в штанах особо искать нечего. И хотя научные исследования не обнаружили достаточных доказательств для подтверждения этой связи, народ твердит одно — всё так.

Размер носа подскажет

Стереотипы и размер гениталий: что на самом деле влияет? Фото © Shutterstock

Существует подобное мнение о связи между размером носа и гениталий. Если носик аккуратный, как у ребёнка, коротковатый — скорее всего, в трусах всё грустно. Кстати, часто такой показатель оказывается правдивым, так что берём на заметку.

Тембр голоса — чем ниже, тем больше

Как по голосу мужчины понять, сколько у него сантиметров в штанах? Фото © Shutterstock

Кроме того, ряд людей уверены, что более глубокий и низкий голос у мужчин указывает на внушительный размер достоинства. А высокий и слабый, наоборот, — на маленький. Часть правды в этом есть, ведь глубина голоса связана с уровнем тестостерона во время полового созревания. Но, нужно отметить, научных данных, подтверждающих связь между тембром голоса и размером гениталий, не обнаружено.

Рост определяет

Мифы о размере гениталий: разбираем популярные представления. Фото © Shutterstock

Также можно отметить мнение, что у низких мужчин половые органы такие же непримечательные. Тут дело в пропорциях тела — ну как на крошечном человеке вырастет что-то выдающееся? Понятно, никакие научные данные это не подтвердят, но здравый смысл получившейся закономерности прослеживается. Как жаль, что он не всегда совпадает с реальностью.

Телосложение

Телосложение и размер гениталий: факт или фантазия? Фото © Shutterstock

Запоминаем "правило": у высоких худощавых парней можно часто обнаружить большие размеры. А вот если у мужчины лишний вес, то тут и надеяться ни на что не надо. У кого совпало, признавайтесь?