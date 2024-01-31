Дизайнер назвал тренды из прошлого, которые снова стали писком моды

В модных костюмах этого сезона можно заметить детали, которые были популярны в восьмидесятых. Об этом сообщил дизайнер Владимир Бухинник.

Модные костюмы этого сезона. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"В костюмах прослеживаются интересные детали или варианты кроя, например, низкая линия раскепа на воротнике, как было модно в 80-е, или достаточно глубокое декольте, окутанное широким воротником, как любил Кристобаль Баленсиага", — рассказал Бухинник телеканалу "Санкт-Петербург".

По его словам, сейчас люди также предпочитают носить костюмы с эффектными рукавами-перчатками. Популярными становятся широкие шёлковые палаццо, укороченные расклёшенные брюки от колена, а также короткие микро-шорты. Новинкой сезона дизайнер назвал юбки, которые надеваются поверх брюк. Цветовая же гамма костюмов разнится от огненно-красного до лесного зелёного, цвета маджента и ярко лазурного.

Модными рисунками костюмов текущего сезона стали крупная клетка, тонкая классическая полоска, цветочные узоры, леопардовые принты и абстракция. Из тканей же на первые места вырвались состаренный бархат, блестящий плотный атлас, твид в ёлочку, толстый хлопковый вельвет и полупрозрачный шифон. Среди мужчин особую популярность набирают костюмы, схожие с борцовским кимоно, а также двубортные костюмы с отсутствующими пуговицами, расслабленные костюмы оверсайз и двубортные костюмы цвета морской волны.