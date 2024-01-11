Х золотых советов по стилю для женщин — это будет актуальным вечно

Многим женщинам кажется, что если они купят самую трендовую вещь, то автоматически весь гардероб окажется таким же. Но это было бы слишком просто. Стать модной дамой не означает следовать всем тенденциям и носить только шмотки из трендовых коллекций. Стиль – это всегда индивидуальность, и он нужен как способ выражения своей личности. Сегодня мы разберём модные советы, которые будут актуальны всегда, вне времени, возможно, даже вне пространства.

Совет № 1: цветовая гамма

Самые лучшие советы по стилю для модниц, которые никогда не потеряют актуальность. Фото © Shutterstock

Секрет успеха кроется в простых вещах: белоснежная рубашка, тёмные брюки и яркий платок. Всё это создаёт восхитительный тандем. А если аксессуар подобран в цвет глаз, уже не важно, какие вещи на вас надеты, вы будете выглядеть шикарно.

Совет № 2: обувь

Благодаря туфлям женщина может быть сексуальной, чарующей, хитрой или скромной. Мужская обувь на это не способна, она в силах продемонстрировать только элегантность или богатство, но не отражает настроение. Именно поэтому дамы счастливы носить туфли, которые даже причиняют боль. Помните, что это очень важный, но недооценённый аспект имиджа, особенно в современном мире, где женщины поголовно ходят в кроссовках и кедах.

Совет № 3: базовые вещи

5 универсальных советов по созданию имиджа для женщины. Фото © Shutterstock

Основные инвестиции в гардероб: водолазка, кашемировый джемпер классического кроя с V-образным вырезом и брюки, идеально подчёркивающие фигуру. Необходимо уметь правильно подобрать джинсы, ведь они, словно пластическая операция, могут сделать силуэт идеальным либо совершенно его испортить.

Совет № 4: форма очков

Правильная форма очков может творить чудеса: визуально молодить, давать лифтинг-эффект и чёткость линий — тут особенно хороша оправа "кошачий глаз". Но если она вам не идёт, можно посмотреть и другие формы. А вот стекляшки без оправы не дают дополнительных бонусов, особенно не стоит их носить людям зрелого возраста. Пусть очки будут стильным аксессуаром, а не просто необходимостью.

Совет № 5: красный цвет в образе

Эти советы помогут выглядеть стильно в обычных вещах. Фото © Shutterstock