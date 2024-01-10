Топ-5 шокирующих фактов о пыли, узнав о которых вы захотите немедленно затеять уборку

Даже в плотно запертой квартире за две недели оседает порядка 12 тысяч её частиц на квадратный сантиметр горизонтальной поверхности. Пыль — извечный враг всех любителей чистоты и комфорта, над которым если и можно одержать победу, то только временную. Но кроме её вездесущности что ещё вы знаете о пыли?

Факт № 5. В вашей пыли на полке, возможно, есть частичка Сахары

5 удивительных фактов о пыли, о которых вы точно не знали. Фото © Shutterstock

Огромная впадина Боделе в восточной части Сахары является крупнейшим источником пыли в мире. Пыль из Боделе уносится через Атлантический океан в Южную Америку, где железо и фосфор, которые в ней содержатся, оплодотворяют бедные питательными веществами почвы тропических лесов Амазонки.

Факт № 4. На Земле оседает космическая пыль

Космическая пыль размером менее одного миллиметра также может присутствовать в наших домах. Так, ежегодно на Землю падает до 40 000 тонн, что эквивалентно примерно одной пылинке на квадратный метр. Исследователи NASA разместили снимки с результатами микроскопического сканирования фрагментов аэрогеля в Сети и призвали всех желающих помочь им в поиске частиц космической пыли. Первый фрагмент обнаружил простой канадец Брюс Хадсон со своего домашнего компьютера — фрагмент получил имя Орион. Всего на данный момент найдено семь фрагментов: в них были обнаружены магний, алюминий, хром, никель, марганец, медь, галлий, а также изотоп железа-60.

Факт № 3. Вы дышите в том числе и фекалиями пылевых клещей

Откуда берётся и из чего состоит пыль: 5 самых интересных фактов. Фото © Shutterstock

За 10 лет матрас способен потяжелеть в два раза из-за фекалий пылевых клещей. Хотя данных крохотных существ нельзя увидеть невооружённым глазом, а их экскременты не отличить от пыли. При этом пылевые клещи практически безобидны и только изредка провоцируют аллергические реакции.

Факт № 2. Вы не знали, а кто-то принимает пылевые ванны

Многие млекопитающие и птицы принимают пылевые ванны в качестве гигиенических процедур или социально-поведенческих ритуалов. Куры, например, так любят купаться в ней, что иногда разыгрывают этот процесс в клетках, где никакой видимой грязи нет. В отличие от птиц, люди всегда пытались избавиться от пыли. Английский инженер Хьюберт Сесил Бут в 1901 году ненавидел её настолько, что психанул и построил первый пылесос. Он был настолько огромен, что перевозился лошадьми на телеге и работал на бензине. Зато никакой пыли!

Факт № 1. Пыль в доме — это по большей части вы

​​Правда ли, что пыль состоит из человеческой кожи? Фото © Shutterstock