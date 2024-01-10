Не только "Зимородок": Самые ожидаемые новинки турецких сериалов 2024 года

В последнее время турецкие сериалы становятся фаворитами у зрителей. Но почему же? На это есть несколько важных причин, но главная и основная — насыщенный и интригующий сюжет, который держит в напряжении до самого конца. Чувственная и такая правдоподобная игра актёров заставляет сопереживать, плакать и радоваться вместе с ними. Если вы тоже фанат турецких сериалов, то вот вам самые горячие новинки 2024 года.

1. Турецкий сериал "Беспощадный"

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cagatayulusoyyaze

Почему все так ждут турецкий сериал "Беспощадный"? Как у дам, так и у критиков картина вызвала интерес, потому что ознаменовала возвращение любимчика зрителей и талантливого турецкого актёра Чагатая Улусоя на экраны телевизоров. Дело в том, что в последнее время знаменитость увлёклась цифровыми проектами и снималась исключительно в них. А тут, наконец, Чатагай вспомнил про своё призвание и снова стал одним из главных героев типичного турецкого сериала. Кстати, по настроению и действиям в тизере, "Беспощадного" уже сравнили с "Чукуром". Значит, нас ждёт что-то по истине интересное. В главных ролях: Чагатай Улусой, Сумейе Айдоган и Онур Сайлак.

2. "Ещё один шанс"

Если вы поклонник необычной романтики и фантастических сюжетов, то новинка среди турецких сериалов под названием "Ещё один шанс" точно для вас. Почему? Сюжет вертится вокруг возлюбленных из разных миров. Но не так, как вы могли подумать. Один из них жив, а второй… на том свете. Или нет? Заказанный Netflix турецкий сериал интригует уже по завязке и описанию сюжета. Кстати, в главных ролях Ата Демирер, Эсра Билгич и Угур Юджель.

3. Второй сезон сериала "Кюбра"

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cagatayyfanclub

Один из наиболее ожидаемых турецких сериалов 2024 года – это продолжение нашумевшей "Кюбры" всё с тем же Чагатем Улусоем в главной роли. Те, кто смотрел, знают, что после завершения в ноябре 2023 года первого сезона сразу началась работа над вторым. Но радоваться рано, ведь до долгожданной премьеры ещё далеко! Продолжение турецкого сериала нам покажут лишь зимой 2024-го. Главные роли исполняют: Чагатай Улусой, Ахсен Эроглу и Дениз Ишин.

4. Турецкий сериал "До самой смерти/До тебя"

Если вы поклонники турецкого актёра Ибрагима Челиккола, то вам обязательно стоит дождаться выхода новинки "До самой смерти". В одной из деловых поездок у его героя по имени Хакан Дагстан, а по совместительству успешного бизнесмена, случается любовный треугольник с женой, к которой угасли чувства, и бывшей возлюбленной — к ней нежность вдруг проявилась с новой силой. Кого же в итоге выберет Хакан? Главные герои предстанут с лицами Ибрагима Челиккола и Мелисы Сезен.

5. Турецкий сериал "Семейный альбом"