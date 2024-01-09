5 пар советских актёров, которые в жизни терпеть друг друга не могут

Для талантливого актёра не составит труда изобразить то, чего нет. Пересматривая советские фильмы с гениальными артистами, мы каждый раз восхищаемся тем, как правдоподобно там переданы любовь и дружба. Однако не все актёры в реальной жизни испытывали тёплые чувства к своему партнёру по картине.

1. Александра Яковлева и Валентин Гафт едва не задушили друг друга

5 знаменитых кинодуэтов СССР, в которых актёры ненавидели друг друга. Фото © "Чародеи", режиссёр Константин Бромберг, сценарий братьев Стругацких / Kino-teatr.ru

В новогодней комедии "Чародеи" герой Валентина Гафта Аполлон Сатанеев был без памяти влюблён в Алёну Санину, которую сыграла Александра Яковлева. Но отношения между артистами были просто ужасными. Актриса сидела на гриме по три часа, нелестно высказывалась об осветителях, ругая их за "неправильный" свет, и периодически забывала текст. Последнего перфекционист Гафт уже точно вынести не мог, ведь из-за этого сцены приходилось переснимать снова и снова.

Когда Яковлева в очередной раз забыла слова, как рассказывали свидетели, Гафт, не выходя из образа, схватил актрису и... начал душить. Все оцепенели. А потом актёр заявил, что работать с Александрой больше не намерен. Его еле уговорили остаться, но снимали артистов впоследствии отдельно друг от друга.

2. Андрей Мягков, Ольга Науменко и плохой поцелуй

Советские актёры, которые терпеть не могли друг друга на съёмочной площадке. Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", режиссёр-сценарист Эльдар Рязанов / Kino-teatr.ru

Ещё один новогодний дуэт, который демонстрировал явную неприязнь во время работы над фильмом "Ирония судьбы". В реальной жизни артисты даже не здоровались друг с другом. Всё общение проходило только в кадре.

Причиной стала неприязнь Ольги. Она надеялась увидеть в роли Евгения Олега Даля и всячески пыталась показать Мягкову своё пренебрежительное отношение. Также, по словам Ольги Николаевны, её партнёр плохо целовался, что постоянно мешало "невесте" во время съёмок. Мягков, впрочем, тоже не уступал своей партнёрше и часто её подкалывал.

3. Николай Рыбников и "малоизвестная выскочка" Надежда Румянцева

Как в СССР умели ненавидеть: знаменитые актёры советского кино, которые в жизни друг друга терпеть не могли. Фото © "Девчата", режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk.ru

Актёры из знаменитого фильма "Девчата" откровенно недолюбливали друг друга. Рыбников был достаточно известным актёром, а Румянцеву на тот момент ещё практически никто не знал. Николая сильно раздражало, что его партнёрша — малоизвестная, как он считал, выскочка. Тем более изначально актёр хотел, чтобы на эту роль взяли его жену.

Доходило до того, что любовные сцены между партнёрами не получались и режиссёру приходилось переснимать их по несколько раз. Хотя к концу съёмок Рыбников пересмотрел своё поведение, поэтому работать с ним стало проще.

4. Наталья Фатеева и Наталья Кустинская — кто увёл мужа?

Какие советские актёры вне кадра ненавидели друг друга. Фото © "Три плюс два", режиссёр Генрих Оганесян, сценарист Сергей Михалков / Kinopoisk.ru

После выхода фильма "Три плюс два" Кустинскую и Фатееву тут же нарекли главными красавицами советского кинематографа. Все были уверены, что экранные подруги являются таковыми и в реальной жизни. Но они были непримиримыми врагами.

Причиной тому стал любовный треугольник. Фатеева считала, что Кустинская увела у неё мужа — Бориса Егорова. "Подруга" все обвинения опровергала. Муж "советской Элизабет Тейлор", лётчик-космонавт Егоров, ушёл к более молодой сопернице, несмотря на общую с Фатеевой дочь. Впрочем, судьба распорядилась таким образом, что Кустинская через много лет также была отвергнута бывшим возлюбленным Фатеевой. Как бы там ни было, но с тех пор между девушками началась жестокая борьба.

5. Барбара Брыльска и "какая гадость этот" Юрий Яковлев

Плохо целуется, увела мужа. Советские звёзды, которые на дух не переносили друг друга в реальной жизни. Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", режиссёр-сценарист Эльдар Рязанов / Kino-teatr.ru