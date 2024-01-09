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9 января, 15:37

Новгородца оштрафовали на 45 тысяч за гирлянду с бандеровским лозунгом

Жителя Великого Новгорода оштрафовали на 45 тысяч рублей за то, что он украсил свой балкон новогодней гирляндой с лозунгом украинских националистов. Об этом информирует во вторник, 9 января, пресс-служба Новгородского районного суда. Мужчину признали виновным в осуществлении "публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации" в целях защиты интересов страны.

Житель Великого Новгорода украсил балкон гирляндой с лозунгом украинских националистов. Видео © t.me / "ЧП 53 Великий Новгород"

"Постановлением суда ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", — говорится в сообщении суда.

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Как ранее сообщал Лайф, в полицию обратились соседи, когда увидели на одном из балконов мерцающую надпись "Слава Украине!"* Сам мужчина утверждает, что купил гирлянду с бегущей строкой на AliExpress и якобы знать не знал о том, что она выдаст этот лозунг — мол, сам покупатель рассчитывал, что слова сложатся в надпись "С новым годом".

* Лозунг Украинкой повстанческой армии, признанной экстремистской и запрещённой на территории России.

Обложка ©

Rawpixel.com / Freepik

Марина Калегина
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