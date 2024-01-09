Новгородца оштрафовали на 45 тысяч за гирлянду с бандеровским лозунгом

Жителя Великого Новгорода оштрафовали на 45 тысяч рублей за то, что он украсил свой балкон новогодней гирляндой с лозунгом украинских националистов. Об этом информирует во вторник, 9 января, пресс-служба Новгородского районного суда. Мужчину признали виновным в осуществлении "публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации" в целях защиты интересов страны.

Как ранее сообщал Лайф, в полицию обратились соседи, когда увидели на одном из балконов мерцающую надпись "Слава Украине!"* Сам мужчина утверждает, что купил гирлянду с бегущей строкой на AliExpress и якобы знать не знал о том, что она выдаст этот лозунг — мол, сам покупатель рассчитывал, что слова сложатся в надпись "С новым годом".