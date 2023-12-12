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Новогодняя мишура и гирлянды могут "сломать" Wi-Fi — дело в физике

Британские эксперты выяснили, что мишура и гирлянда ухудшают работу Wi-Fi

12 декабря, 10:51
<p>Эксперты объяснили, как мишура и гирлянда влияют на работу Wi-Fi. Обложка © Shutterstock</p>

Эксперты объяснили, как мишура и гирлянда влияют на работу Wi-Fi. Обложка © Shutterstock

Развешанные по дому гирлянды и мишура могут отрицательно сказаться на функционировании Wi-Fi-роутера. К такому выводу пришли эксперты компании Uswitch, исследование публикует GB News.

Гирлянды формируют вокруг себя слабое электромагнитное поле, которое создаёт помехи для работы интернет-устройства. Поэтому чем больше таких новогодних украшений в доме, тем хуже скорость передачи данных. Также плохо влияет на роутер мишура, особенно серебристого или золотистого цвета.

Она становится для радиоволн своего рода зеркалом, которое рассеивает сигнал, что и тормозит работу интернета. В списке "опасностей" оказались и блестящие ёлочные украшения, тоже отражающие волны. Эксперты советуют не ставить новогоднюю ёлку рядом с роутером или развешивать украшения вблизи устройства, тогда и проблем с интернетом удастся избежать.

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Ранее Лайф писал, что неисправные и слишком старые новогодние гирлянды могут стать причиной пожара. Поэтому перед использованием следует проверить целостность и наличие всех лампочек. Кроме того, у провода должна быть толстая изоляция, а расстояние между вилкой и ближайшей лампочкой — не менее полутора метров.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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