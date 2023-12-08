Регион

Уведомления отключены

8 декабря, 14:04

Россиянам рассказали, какими гирляндами не стоит украшать новогоднюю ёлку

Сотрудники Соболевского завода: Старые гирлянды могут быть смертельно опасны

Неисправные и слишком старые новогодние гирлянды могут быть смертельно опасны, предупредили специалисты по пожарной безопасности производителя аэрозольных систем пожаротушения ООО "НПО Соболевский завод". В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" эксперты назвали гирлянды, которыми не стоит украшать ёлку и дом.

Так, по словам специалистов, гирлянды с разбитыми лампочками или переломленными проводами могут стать причиной пожара. Также важно с осторожностью относиться к новогодним украшениям, которые у вас остались ещё с советских времён. Дело в том, что в таких гирляндах, как правило, используются лампы накаливания.

"Сейчас гирлянды в основном состоят из LED-огоньков. Они не выделяют тепла. А в тех, которыми украшали ёлки ещё в прошлом столетии, стоят лампы накаливания, отличительной особенностью которых является нагревание. От времени и старости в таких гирляндах стареет проводка, изнашивается вилка, что может стать причиной возгорания", — объяснили представители завода.

В заключение эксперты напомнили, что гирлянду, как и пиротехнику, нужно покупать только в специализированных магазинах. Кроме того, у провода должна быть толстая изоляция, а расстояние между вилкой и ближайшей лампочкой — не менее полутора метров.

В какие дни декабря нельзя наряжать ёлку, чтобы не навлечь беду: Советы астролога

В какие дни декабря нельзя наряжать ёлку, чтобы не навлечь беду: Советы астролога

А ранее Лайф рассказывал, во сколько россиянам обойдётся покупка живой ёлки на Новый год. Основными поставщиками новогодних красавиц в этом году стали Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области, а также Красноярский край.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
  • Новости
  • Новый год
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров