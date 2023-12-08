Россиянам рассказали, какими гирляндами не стоит украшать новогоднюю ёлку

Неисправные и слишком старые новогодние гирлянды могут быть смертельно опасны, предупредили специалисты по пожарной безопасности производителя аэрозольных систем пожаротушения ООО "НПО Соболевский завод". В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" эксперты назвали гирлянды, которыми не стоит украшать ёлку и дом.

Так, по словам специалистов, гирлянды с разбитыми лампочками или переломленными проводами могут стать причиной пожара. Также важно с осторожностью относиться к новогодним украшениям, которые у вас остались ещё с советских времён. Дело в том, что в таких гирляндах, как правило, используются лампы накаливания.

"Сейчас гирлянды в основном состоят из LED-огоньков. Они не выделяют тепла. А в тех, которыми украшали ёлки ещё в прошлом столетии, стоят лампы накаливания, отличительной особенностью которых является нагревание. От времени и старости в таких гирляндах стареет проводка, изнашивается вилка, что может стать причиной возгорания", — объяснили представители завода.

В заключение эксперты напомнили, что гирлянду, как и пиротехнику, нужно покупать только в специализированных магазинах. Кроме того, у провода должна быть толстая изоляция, а расстояние между вилкой и ближайшей лампочкой — не менее полутора метров.