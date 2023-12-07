В какие дни декабря нельзя наряжать ёлку, чтобы не навлечь беду: Советы астролога

Лучше всего нарядить ёлку и украсить дом к Новому году 16, 20, 22 и 23 декабря, рассказала мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева. По её словам, в эти дни можно привлечь удачу и успех.

Она рассказала, что 16 декабря днём управляет звезда Небесного счастья. В этот день, если наряжается ёлка, активируются благоприятные энергии, которые подарят человеку успех и помогут в налаживании отношений с людьми.

"20 декабря управляет звезда Процветания: её энергии помогут привлечь изобилие тем, кто будет радоваться, украшать квартиру, дом, офис. Кроме того, это день звезды Добродетели, которая помогает улучшить отношения с окружающими", — рассказала Горностаева "Москве 24".

А если украшать дом 22 декабря, радость от процесса приумножится. 23 декабря, наряжая ёлку, можно обеспечить себя жизненной энергией, отметила эксперт по фэншуй.

По словам эксперта, неудачными датами для создания новогоднего настроения станут 18 и 19 декабря. Горностаева отметила, что в это время украшением дома можно активировать энергию болезней.