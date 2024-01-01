Новгородец украсил балкон экстремистской гирляндой, но ненадолго

Житель Великого Новгорода украсил балкон гирляндой с лозунгом украинских националистов, и теперь в отношении его составлен протокол о дискредитации ВС РФ. Сам мужчина утверждает, что купил фонарики на маркетплейсе и о надписи вообще ничего не знал.

Житель Нижнего Новгорода украсил балкон гирляндой с лозунгом украинских националистов. Видео © t.me / "ЧП 53 Великий Новгород"

На гирлянду с лозунгом Украинской повстанческой армии (УПА)* "Слава Украине" обратили внимание местные жители, которые опубликовали ролик в Сети. В комментариях к видео выходка новгородца вызвала волну осуждения, после чего роликом заинтересовались и правоохранители.

В результате экстремистская гирлянда провисела недолго: к мужчине нагрянули силовики, изъяли её и составили в отношении его протокол по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации".

"Мужчина пояснил, что гирлянду купил на Aliexpress. Бегущая строка, по его словам, выдавала надпись "С Новым годом!", о существовании надписи "Слава Украине!" он не знал. Дело будет рассматривать суд", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Ранее Евпаторийский городской суд в Крыму оштрафовал бывшую участницу популярного телепроекта "Битва экстрасенсов" за дискредитацию Вооружённых сил России и демонстрацию нацистской символики. Имя женщины в суде раскрывать не стали, однако, по данным крымских пабликов, речь идёт о 44-летней Наталье Абрамович — участнице первого сезона "Битвы экстрасенсов".