Эти 10 кадров с площадок раскроют, как создавались ваши любимые советские фильмы
А вы видели, как снимали те самые картины, которые каждый год показывают по телевизору в новогодние выходные? Пришла пора приоткрыть завесу тайны и прикоснуться к прекрасному.
Собрали десять кадров со съёмочных площадок, которые раскроют, как снимали ваши любимые советские фильмы! Давайте заглянем за кулисы и посмотрим, как работали гениальные актёры и режиссёры во время создания поистине легендарных кинолент.
Август 1988 г. Москва. Исполнитель главной роли в фильме "Счастливчик" режиссёра В. Мишаткина Николай Стоцкий и его дублёр Александр Арестов (справа).
10 уникальных фотографий со съёмочных площадок советских фильмов. Фото © Людмила Пахомова, Александр Шогин
Октябрь 1986 г. Режиссёр Татьяна Лиознова (в центре) во время репетиции сцены с актёрами на съёмках фильма — с народными артистами СССР Арменом Джигарханяном (второй справа) и артистом Вадимом Андреевым (слева).
Как создавались любимые советские фильмы: 10 фотоотчётов. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков
Август 1983 г. Москва. Лариса Гузеева и Никита Михалков во время съёмок художественного фильма "Жестокий романс".
Прикоснитесь к истории: 10 кадров со съёмочных площадок советских кинолент. Фото © ТАСС / Николай Малышев
Январь 1983 г. Москва. Режиссёр-постановщик Ролан Быков и артист Юрий Никулин во время съёмок художественного фильма "Чучело".
Загляните за кулисы: 10 удивительных фотографий советских фильмов. Фото © ТАСС / Николай Малышев
Август 1981 г. Москва. Певица София Ротару во время съёмок музыкального фильма "Душа".
Советские киношедевры в объективе: 10 уникальных снимков. Фото © ТАСС / Николай Малышев
Сентябрь 1974 г. Ленинград. Режиссёр Владимир Мотыль, актёры Ирина Купченко и Василий Ливанов во время съёмок художественного фильма "Звезда пленительного счастья".
Кадры, которые раскроют секреты съёмок советских фильмов. Фото © ТАСС / Татьяна Рыбакова
Октябрь 1973 г. Актёр Михаил Пуговкин в роли Якина в фильме "Иван Васильевич меняет профессию".
Как снимали ваши любимые советские фильмы. Фото © Архив ТАСС
Май 1968 г. Москва. Актёр Юрий Владимирович Никулин в роли Семёна Семёновича Горбункова во время съёмок комедии "Бриллиантовая рука" режиссёра Леонида Иовича Гайдая.
10 кадров со съёмочных площадок советских кинолент. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков
1967 г. Москва. Советская актриса Татьяна Евгеньевна Самойлова во время съёмок фильма "Анна Каренина" режиссёра Александра Григорьевича Зархи.
За кулисами легендарных советских фильмов: 10 уникальных фото. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков
Сентябрь 1963 г. Москва. Актрисы Любовь Соколова, Маргарита Володина и Татьяна Мальченко во время съёмок фильма "Три сестры" режиссёра Самсона Иосифовича Самсонова.
Очарование советского кино: 10 фото. Фото © ТАСС / Александр Коньков
Каждый день стоит стремиться узнать что-то новое! И, получается, сегодняшний день не прошёл зря, ведь вы увидели, как снимались легендарные советские фильмы. Это позволяет нам лучше оценить труд и талант актёров и режиссёров, которые создали эти великолепные киноленты.
ТАСС / Виталий Созинов