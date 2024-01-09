В Грузии облили краской икону Матроны Московской, где изображён Иосиф Сталин

В главном храме Тбилиси Цминда Самеба облили краской икону Матроны Московской, где на одном из изображений заметили фигуру советского лидера Иосифа Сталина. Видео опубликовала гражданская активистка Ната Перадзе в соцсетях.

В грузинском храме Цминда Самеба облили краской икону Матроны Московской, где изображён Иосиф Сталин. Видео © Telegram / "Sputnik Грузия"

Как пишет "Sputnik Грузия", при этом краска не попала на ту часть иконы, где изображён советский лидер. Зато вандалы "закрасили" голову святой.

Изображение Иосифа Сталина на иконе Матроны Московской в главном храме Тбилиси Цминда Самеба. Кадр видео © Facebook (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Giorgi Kandelaki

В грузинском обществе не утихают споры вокруг этой иконы. Некоторые жители считают, что реликвия, на которой присутствует изображение Сталина, не должна находиться в храме. Патриархия в свою очередь отмечает, что икона посвящена именно Матроне Московской, а не вождю народов. Руководительница партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили заявила 7 января, что икону в храм передали именно представители её партии.