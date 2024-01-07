В Грузии возмутились появлением иконы Сталина в главном храме Тбилиси

В главном храме Тбилиси Цминда Самеба появилась икона с изображением советского лидера Иосифа Сталина, сообщил грузинский историк и политик Гиорги Канделаки. На опубликованном им видео — образ бывшего лидера СССР в шинели.

Икона Иосифа Сталина появилась в главном храме Тбилиси Цминда Самеба. Facebook (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Giorgi Kandelaki

Канделаки возмутило появление образа Сталина, и он заявил, что это связано с "успехом российской информационной военной машины".

Цминда Самеба ("Святая Троица") — второй после Светицховели (город Мцхета) кафедральный собор Грузинской православной церкви. Он находится в Тбилиси, на холме Святого Илии. Иосиф Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) родился в городе Гори, который ныне является центром края Шида-Картли на востоке Грузии.