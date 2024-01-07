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7 января, 08:22

В Грузии возмутились появлением иконы Сталина в главном храме Тбилиси

В грузинском храме Цминда Самеба появилась икона с изображением Сталина

В главном храме Тбилиси Цминда Самеба появилась икона с изображением советского лидера Иосифа Сталина, сообщил грузинский историк и политик Гиорги Канделаки. На опубликованном им видео — образ бывшего лидера СССР в шинели.

Икона Иосифа Сталина появилась в главном храме Тбилиси Цминда Самеба. Facebook (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Giorgi Kandelaki

Канделаки возмутило появление образа Сталина, и он заявил, что это связано с "успехом российской информационной военной машины".

Цминда Самеба ("Святая Троица") — второй после Светицховели (город Мцхета) кафедральный собор Грузинской православной церкви. Он находится в Тбилиси, на холме Святого Илии. Иосиф Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) родился в городе Гори, который ныне является центром края Шида-Картли на востоке Грузии.

В Кремле решили узнать, кто принимал решение поставить бюст Сталина в детском парке
В Кремле решили узнать, кто принимал решение поставить бюст Сталина в детском парке

Ранее Лайф писал, что в Москве выставили на продажу пропуск на похороны Сталина за 100 тысяч рублей. Советский лидер умер в 1953 году, похороны состоялись в столице на Красной площади.

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Facebook (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Giorgi Kandelaki

Матвей Константинов
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