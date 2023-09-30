В Москве выставили на продажу пропуск на похороны Сталина за 100 тысяч рублей

В Москве на популярном сайте объявлений выставили на продажу пропуск на похороны Иосифа Сталина. Продавец хочет получить за него 100 тысяч рублей.

Других деталей в описании к объявлению его автор не добавил. "Товар" представляет собой небольшую бумажную карточку красного цвета. Это не единственный пропуск на похороны Сталина, который выставлен на продажу в Интернете. На том же сервисе ещё минимум два таких.