В Москве выставили на продажу пропуск на похороны Сталина за 100 тысяч рублей
В Москве за 100 тысяч рублей продают пропуск на похороны Сталина. Обложка © Avito
В Москве на популярном сайте объявлений выставили на продажу пропуск на похороны Иосифа Сталина. Продавец хочет получить за него 100 тысяч рублей.
"Для прохода на Красную площадь на похороны председателя Совета министров СССР и секретаря Центрального Комитета КПСС генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина", — указано на пропуске.
Других деталей в описании к объявлению его автор не добавил. "Товар" представляет собой небольшую бумажную карточку красного цвета. Это не единственный пропуск на похороны Сталина, который выставлен на продажу в Интернете. На том же сервисе ещё минимум два таких.
Ранее Лайф писал о том, что в Новосибирске женщина разместила в Интернете объявление о продаже ребёнка. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Позже мать выставленного на продажу ребёнка заявила, что её взломали.