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27 сентября, 14:36

Мать выставленного на продажу ребёнка рассказала свою версию

Мать выставленного на продажу в Новосибирске ребёнка заявила, что её взломали

Мама ребёнка, выставленного на продажу в Новосибирске, уверяет, что её аккаунт был взломан. Как сообщает Mash Siberia, из-за произошедшего скандала женщина находится на грани нервного срыва.

В Новосибирске женщина выставила объявление о продаже ребёнка. Фото © "Юла" / сохранённая копия объявления

В Новосибирске женщина выставила объявление о продаже ребёнка. Фото © "Юла" / сохранённая копия объявления

По информации телеграм-канала, похожий неоднозначный случай произошёл год назад в Омске. Как только правоохранители заинтересовались объявлениями, что в тот раз, что в этот, их тут же удалили. Тогда мать ребёнка тоже утверждала, что её аккаунт украли.

Психолог объяснила порыв россиянки, продающей ребёнка на сайте объявлений

Психолог объяснила порыв россиянки, продающей ребёнка на сайте объявлений

Ранее Лайф писал, что в Новосибирске женщина выставила объявление о продаже ребёнка. Причём цену не указали, "продавец" был готов её сообщить только по запросу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на куплю-продажу человека, которое было совершено в отношении несовершеннолетнего.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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