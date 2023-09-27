Мать выставленного на продажу ребёнка рассказала свою версию

Мама ребёнка, выставленного на продажу в Новосибирске, уверяет, что её аккаунт был взломан. Как сообщает Mash Siberia , из-за произошедшего скандала женщина находится на грани нервного срыва.

По информации телеграм-канала, похожий неоднозначный случай произошёл год назад в Омске. Как только правоохранители заинтересовались объявлениями, что в тот раз, что в этот, их тут же удалили. Тогда мать ребёнка тоже утверждала, что её аккаунт украли.