Мать выставленного на продажу ребёнка рассказала свою версию
Мать выставленного на продажу в Новосибирске ребёнка заявила, что её взломали
Мама ребёнка, выставленного на продажу в Новосибирске, уверяет, что её аккаунт был взломан. Как сообщает Mash Siberia, из-за произошедшего скандала женщина находится на грани нервного срыва.
В Новосибирске женщина выставила объявление о продаже ребёнка. Фото © "Юла" / сохранённая копия объявления
По информации телеграм-канала, похожий неоднозначный случай произошёл год назад в Омске. Как только правоохранители заинтересовались объявлениями, что в тот раз, что в этот, их тут же удалили. Тогда мать ребёнка тоже утверждала, что её аккаунт украли.
Ранее Лайф писал, что в Новосибирске женщина выставила объявление о продаже ребёнка. Причём цену не указали, "продавец" был готов её сообщить только по запросу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на куплю-продажу человека, которое было совершено в отношении несовершеннолетнего.
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