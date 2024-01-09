Регион

Уведомления отключены

9 января, 13:13

Звезда "Великолепного века" устроила день рождения дочери в стиле русского мультика

Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя"

Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meryemuzerlimeryem

Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса Мерьем Узерли, известная многим по роли Хюррем-султан в нашумевшем сериале "Великолепный век", отметила трёхлетие дочери в стиле российского мультсериала "Маша и медведь". Артистка вместе с именинницей переоделись в характерный для неугомонного персонажа розовые сарафаны, а голову обвязали платками того же цвета.

  • Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meryemuzerlimeryem
    Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meryemuzerlimeryem
  • Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meryemuzerlimeryem
    Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meryemuzerlimeryem
  • Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meryemuzerlimeryem
    Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meryemuzerlimeryem
  • Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meryemuzerlimeryem
    Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meryemuzerlimeryem
  • Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meryemuzerlimeryem
    Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meryemuzerlimeryem

Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meryemuzerlimeryem

1 / 5

К празднику Узерли подготовилась основательно — актриса украсила комнаты шариками из мультфильма и плюшевыми игрушками. Стилизованным был даже торт, на котором расположились сладкие фигурки главных героев, а праздничный стол превратился в целую вселенную "Маши и медведя" — там уместились их домики, а также разнообразные игрушки.

"С днём рождения, моя любовь! Мы все тебя очень любим!", — подписала Узерли праздничные фото в соцсетях.

Путин отметил мировую популярность мультсериала "Маша и Медведь"
Путин отметил мировую популярность мультсериала "Маша и Медведь"

А в мае 2023 года Мерьем Узерли пришла на красную дорожку в Каннах в наряде российского модного дома Yanina Couture. Актриса надела бриллиантовые украшения, которые идеально вписались в образ.

Никита Осипов
  • Новости
  • Турция
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров