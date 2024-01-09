Звезда "Великолепного века" устроила день рождения дочери в стиле русского мультика

Турецкая актриса Мерьем Узерли, известная многим по роли Хюррем-султан в нашумевшем сериале "Великолепный век", отметила трёхлетие дочери в стиле российского мультсериала "Маша и медведь". Артистка вместе с именинницей переоделись в характерный для неугомонного персонажа розовые сарафаны, а голову обвязали платками того же цвета.











К празднику Узерли подготовилась основательно — актриса украсила комнаты шариками из мультфильма и плюшевыми игрушками. Стилизованным был даже торт, на котором расположились сладкие фигурки главных героев, а праздничный стол превратился в целую вселенную "Маши и медведя" — там уместились их домики, а также разнообразные игрушки.

"С днём рождения, моя любовь! Мы все тебя очень любим!", — подписала Узерли праздничные фото в соцсетях.