Звезда "Великолепного века" устроила день рождения дочери в стиле русского мультика
Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя"
Актриса Мерьем Узерли отметила трёхлетие дочери в стиле "Маши и медведя". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meryemuzerlimeryem
Турецкая актриса Мерьем Узерли, известная многим по роли Хюррем-султан в нашумевшем сериале "Великолепный век", отметила трёхлетие дочери в стиле российского мультсериала "Маша и медведь". Артистка вместе с именинницей переоделись в характерный для неугомонного персонажа розовые сарафаны, а голову обвязали платками того же цвета.
К празднику Узерли подготовилась основательно — актриса украсила комнаты шариками из мультфильма и плюшевыми игрушками. Стилизованным был даже торт, на котором расположились сладкие фигурки главных героев, а праздничный стол превратился в целую вселенную "Маши и медведя" — там уместились их домики, а также разнообразные игрушки.
"С днём рождения, моя любовь! Мы все тебя очень любим!", — подписала Узерли праздничные фото в соцсетях.
А в мае 2023 года Мерьем Узерли пришла на красную дорожку в Каннах в наряде российского модного дома Yanina Couture. Актриса надела бриллиантовые украшения, которые идеально вписались в образ.