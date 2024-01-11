10 самых необычных мест, где хозяева хвостатых находили шкодливых котиков

"Не мог найти своего малышарика и уже начал в панике переворачивать вверх дном дом, а потом... Он всё это время просто наблюдал за мной", — Darkcast.

Фото © Reddit / Darkcast

"Спустя несколько часов поисков я его всё-таки нашёл", — guismo5908.

Фото © Reddit / guismo5908

"Потратил полчаса на поиск нашего "сбежавшего" кота. Оказывается, ему просто нравится нежиться под одеялом", — Tushness.

Фото © Reddit / Tushness

"Два часа поисков...", — K1NGMIO.

Фото © Reddit / K1NGMIO

"Уже была готова вызывать поисковой отряд, а потом просто посмотрела наверх", — krissyhotdogs.

Фото © Reddit / krissyhotdogs

"Вчера мы усыновили месячного котёнка. Сегодня я обыскала всё, прежде чем поняла, что он спит в наволочке", — Omerpr23.

Фото © Reddit / Omerpr23

"Этот хвост заставил меня искать его полчаса", — onurgenes.

Фото © Reddit / onurgenes

"Перерыла весь дом в поисках Молли... Как она туда забралась?" — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit.

"После двух часов поиска я наконец-то нашёл этого засранца", — Nefarial1.

Фото © Reddit / Nefarial1

"Мы весь день искали нашего потерянного котёнка в квартире. Вот эта самодовольная морда, которую мы обнаружили только к ночи", — DaItalianFish.