10 самых необычных мест, где хозяева хвостатых находили шкодливых котиков
Кошки гуляют сами по себе... А потом их искать приходится хозяевам. Собрали 10 смешных фото, где именно находили усатых. Проверьте себя, только самые внимательные найдут кисок с первого раза.
"Не мог найти своего малышарика и уже начал в панике переворачивать вверх дном дом, а потом... Он всё это время просто наблюдал за мной", — Darkcast.
Фото © Reddit / Darkcast
"Спустя несколько часов поисков я его всё-таки нашёл", — guismo5908.
Фото © Reddit / guismo5908
"Потратил полчаса на поиск нашего "сбежавшего" кота. Оказывается, ему просто нравится нежиться под одеялом", — Tushness.
Фото © Reddit / Tushness
"Два часа поисков...", — K1NGMIO.
Фото © Reddit / K1NGMIO
"Уже была готова вызывать поисковой отряд, а потом просто посмотрела наверх", — krissyhotdogs.
Фото © Reddit / krissyhotdogs
"Вчера мы усыновили месячного котёнка. Сегодня я обыскала всё, прежде чем поняла, что он спит в наволочке", — Omerpr23.
Фото © Reddit / Omerpr23
"Этот хвост заставил меня искать его полчаса", — onurgenes.
Фото © Reddit / onurgenes
"Перерыла весь дом в поисках Молли... Как она туда забралась?" — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit.
"После двух часов поиска я наконец-то нашёл этого засранца", — Nefarial1.
Фото © Reddit / Nefarial1
"Мы весь день искали нашего потерянного котёнка в квартире. Вот эта самодовольная морда, которую мы обнаружили только к ночи", — DaItalianFish.
Фото © Reddit / DaItalianFish
Reddit / DaItalianFish