Не пригодилась: Эксперт объяснил, как обменять подарочную карту на деньги

Если не получается воспользоваться подарочным сертификатом, за него можно вернуть деньги. Об этом сообщил "Москве 24" председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

"У потребителей есть право вернуть деньги за подарочный сертификат, и Верховный суд РФ это подтвердил. Это возможно, если по определённым причинам им не удалось воспользоваться. Например, у сертификата закончился срок действия или если человек не нашёл в продаже подходящий товар", — рассказал Павлов.

При этом неважно, кто возвращает сертификат: тот, кто покупал, либо же тот, кому подарили. Достаточно прийти с ним в компанию и выразить желание совершить обмен. Если отказывают, нужно подать письменную претензию на имя руководства магазина. В случае если не последует удовлетворительная реакция, можно обратиться в суд, пояснил эксперт.