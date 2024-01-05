Кешбэк для пенсионеров: Как вернуть больше денег за покупки в магазинах С 1 января многие банки традиционно меняют условия для получения кешбэка. Это касается и пенсионных карт. При этом для пожилых покупателей действуют особые условия. В результате им могут каждый месяц возвращать часть денег от покупки. Как вернуть больше денег? 4 января, 21:41 Пенсионеры могут вернуть часть денег за покупки в магазинах. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Многие получают пенсии не наличными, а на карту. Однако далеко не все знают, что они не привязаны навечно к какому-то одному банку. Карту для зачисления пенсии можно поменять в любой момент. Более того, тут вообще нет никаких ограничений. Банк для получения пенсии можно менять сколько угодно. Сейчас есть только одно требование. Все пенсии выплачиваются только на карты платёжной системы "Мир".

Нередко банки предоставляют новым клиентам приветственные бонусы. Их можно получить сразу после того, как будет оформлено заявление на перевод пенсии в определённый банк. Бывают карты, которые в дальнейшем дают возможность получить кешбэк за покупки в определённых категориях (например, продуктовых магазинах), а также определённый процент на остаток по счёту. В конечном счёте пенсионер легко может вернуть порядка 2–3 тыс. от покупок, а в ряде случаев — и больше. Конечно, всё зависит от суммы трат и бонусной программы, в которой принимает участие обладатель пенсионной карты.

Изначально дебетовая карта использовалась только в качестве платёжного инструмента. Но конкурентный рынок диктовал свои условия — появились кешбэки, проценты на остаток на карточном счёте и прочие бонусы для клиентов.

— Формат дебетовой карты для пенсионера, по сути, ничем не отличается от обычной. Разница только в специфике бонусов и предоставленных дополнительных услуг. Есть даже премиальные карты для пенсионеров. Правда, для бесплатного обслуживания на ней надо хранить (вместе с остатками на счетах) не менее 2 500 000 рублей или тратить от 125 000 рублей в месяц. Разумеется, такие условия не подходят для обычных пенсионеров, — рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Из этого простого примера наглядно видны все плюсы и минусы таких карт. Пенсионерам надо внимательно читать условия договора, чтобы обслуживание было бесплатным. Выбирать надо те программы, которые важны конкретному человеку. В одном банке интересный кешбэк предоставляется на путешествия, в другом — на актуальные аптеки.

В целом, отметил Денис Астафьев, варианты бонусов схожи и незначительно отличаются по категориям и ставкам на остаток на счёте. Вернуть максимум денег за покупки можно, если чётко понимать свои траты и выбирать подходящие программы кешбэка. Но стоит понимать, что дебетовая карта для пенсионера — это не инструмент получения дохода, а скорее небольшой и приятный бонус к пенсии.

— К преимуществам пенсионных карт можно отнести бесплатный выпуск и обслуживание на весь период использования, безопасную бесконтактную оплату, а также кешбэк от платёжной системы "Мир", максимальные проценты при открытии депозита и дополнительные сервисы по льготной цене. Обычно начисляемый кешбек можно тратить на любые свои нужды по принципу "1 балл — 1 рубль". Так что для получения максимальной выгоды нужно уточнить условия бонусных программ и программ лояльности в своём банке, а также следить за акциями магазинов и торговых сетей. Некоторые ретейлеры дают дополнительный кэшбек по пенсионным картам "Мир", — рассказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева