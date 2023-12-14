Банковские тонкости: Как увеличить доход по вкладам Интерес к банковским вкладам продолжает расти. Россияне всё больше предпочитают безопасные инвестиции. На этом фоне появляются вопросы: как можно увеличить доход по вкладам и что сделать, чтобы получить от банка максимальную прибыль? 13 декабря, 21:41 Экономисты рассказали, как получить максимальную доходность с банковского вклада. Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

15 декабря состоится заседание Центробанка. Большинство экономистов сходятся во мнении, что регулятор снова поднимет ключевую ставку. Открытым остаётся лишь вопрос — насколько. На фоне слухов о повышении ставки растёт интерес к банковским вкладам. Доходность по ним увеличивается с лета. Ключевую ставку начали регулярно поднимать с июля. В результате она выросла с 7,5% до 15%. Следом выросли и проценты по вкладам.

Неудивительно, что люди снова заинтересовались банковскими вкладами и понесли туда свои сбережения. Во-первых, такое вложение безопасно. Деньги на вкладах застрахованы в АСВ (Агентство по страхованию вкладов). Во-вторых, чтобы получать доход, не требуется каких-то специальных знаний. Не нужно следить за котировками, как на бирже.

Тут стоит отметить, что многие клиенты банков часто не видят разницу между вкладами и депозитами, а она есть. Депозит — более широкое понятие. Оно включает в себя любые ценности, которые передаются в банк, — деньги, ценные бумаги, драгоценные металлы или другие материальные вещи. Вклад — это один из видов депозита. Его могут открыть только физические лица.

Не стоит также путать вклад и накопительный счёт. Последний представляет собой нечто среднее между вкладом и дебетовой картой. Забрать деньги можно в любой момент без потери процентов. Вклад предполагает, что деньги размещаются на определённый срок и владелец их не трогает за это время. Даже вклады со снятием и пополнением имеют неснижаемый остаток, который нельзя забрать раньше окончания срока. Соответственно, доходность по вкладам выше.

Накопительный счёт — более гибкий инструмент. Он даёт возможность свободно распоряжаться денежными средствами. При этом процентная ставка у него ниже. И меняться она может без уведомления клиента в день изменения ключевой ставки. С вкладом такого не происходит. Процент зафиксирован на весь срок.

— Банковские депозиты — априори самые безопасные инструменты для инвестиций и по умолчанию одни из самых надёжных. При этом за последние несколько лет доходность по ним демонстрирует заметное отставание от уровня официальной ежегодной инфляции. На фоне продолжающегося цикла роста ключевой ставки на рынке действительно появились привлекательные предложения от крупнейших государственных и частных банков. Сегодня ставки по вкладам сроком на 3–6 месяцев находятся в диапазоне от 15 до 16 процентов, — рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Он обратил внимание, что банки начали привлекать клиентов почти забытыми на рынке бонусами и дополнительными выгодными условиями по вкладам по промокоду.

— Не стоит забывать, что "шоколадные" условия по депозитам могут длиться лишь 2–3 месяца. При этом клиенты, по условиям договора, должны пользоваться другими продуктами банка (зарплатная карта, специальные программы). Даже при этих условиях востребованность депозитов на фоне весьма высокой ключевой ставки продолжает качественный рост, — добавил Андрей Лобода.

По его словам, доходы по уже открытым вкладам вряд ли можно увеличить, но требовать более выгодных условий по вновь открываемым вкладам вполне возможно.

— При росте ключевой ставки ЦБ РФ банки также поднимают ставки по вкладам и депозитам. Если у вас уже открыт вклад, пересмотреть его условия с учётом изменившейся ключевой ставки будет нельзя. Однако есть несколько способов всё же выжать максимум доходности из текущего депозита. Для этого можно, например, снять часть средств с вклада и открыть новый, по более выгодным условиям. Это достаточно простой вариант, поскольку у россиян традиционно популярны "короткие" депозиты, то есть сроком до года. Кстати, если срок вклада закончится, а вы не заберёте деньги, он может автоматически продлиться, но уже по новой процентной ставке, учитывающей изменения ключевой ставки ЦБ, — рассказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Тут стоит отметить, что условия вклада обычно оговариваются заранее. Он может быть без пролонгации, то есть после истечения срока деньги вместе с процентами перечислят на текущий счёт. Часто вклад предусматривает пролонгацию. Бывает, что он будет продлеваться какое-то определённое число раз, а затем всё равно закроется автоматически и деньги поступят на счёт.

— Также можно не снимать проценты, а отправлять их на сам счёт. Однако этот параметр выбирается при открытии счёта. Вы можете получать проценты на карту или же направлять их также на депозит. Во втором случае банк будет начислять проценты и на эту сумму тоже, что увеличит общую доходность счёта. И еще банки дают надбавки за участие в их программах лояльности. Сумма может быть разная, как правило, в районе 0,5%, — отметил Фёдор Сидоров.

Чтобы открыть вклад под максимально выгодный процент, стоит обратить внимание на срок. Бывает, что процент по вкладам на четыре месяца будет выше, чем на три. Или наоборот. Проценты по вкладам на полгода или на год вообще могут различаться достаточно сильно. Кроме того, стоит сразу определиться, потребуются ли вам деньги в ближайшее время. Если можно заморозить крупную сумму, то лучше открыть вклад без снятия и пополнения. Тогда процент будет выше. Но экономисты советуют всегда держать под рукой сумму на непредвиденные расходы. Её можно положить на вклад, с которого часть денег можно снимать.

— Неплохо работает "лестница вкладов", когда у вас есть сразу несколько вкладов с разными сроками. Например, стандартные три, шесть, девять месяцев и год. Закрывая краткосрочный вклад, средства с него можно переложить на более "длинный" — и тогда доходность по нему немного увеличится. Если делать так последовательно, то максимальную доходность даст самый долгий вклад, — отметила менеджер продукта "Вклады" в финансовом маркетплейсе "Сравни" Маша Татаринцева.

Авторы Нина Важдаева