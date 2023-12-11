В чём разница между вкладом и депозитом Нередко клиенты банков не различают понятия вклада и депозита. Многие считают, что это одно и то же. На самом деле между вкладом и депозитом не нужно ставить знак равенства. Чем они отличаются? 10 декабря, 22:40 Вклад и депозит — это не одно и тоже. Обложка © ТАСС / Евгений Леонов

Что такое депозит и чем он отличается от вклада

В Центробанке отметили рост сберегательной активности населения. Люди стали чаще интересоваться тем, как приумножить свои сбережения. Этому способствует повышение ключевой ставки, следствием которого становится и рост ставок по вкладам. Как сообщили в ГУ Банка России по ЦФО, в январе – октябре этого года остаток средств физических лиц на срочных вкладах и текущих счетах вырос на 2,3 трлн рублей (или +8,4%), в Москве — на 1,7 трлн рублей (или +8%).

В то же время сейчас многие клиенты задаются вопросом, где хранить деньги. Банки предлагают на выбор различные депозиты, которые многие клиенты отождествляют с понятием вклада. На самом деле всё сложнее.

Депозит — это общее понятие. Этот финансовый термин включает в себя как банковские вклады физических лиц, так и передачу других видов ценностей от юридических лиц в банк или депозитарий. Если в банк передают ценные бумаги, драгоценные металлы или какие-то другие ценности, то такое вложение может называться только депозитом.

Вклад — это один из видов депозита. Но это понятие может применяться только к передаче денег в банк физическими лицами. И в этом случае вклад можно назвать и депозитом.

Таким образом, вклад может открыть только физическое лицо, а депозит — как физическое, так и юридическое. На вкладе можно держать только деньги. Депозит предусматривает хранение разных ценностей. Сюда относятся не только деньги, но и другие ценности.

Вклад всегда предполагает, что деньги размещаются для получения прибыли под определённый процент. Депозит необязательно приносит доход. Например, на него можно положить ценные бумаги и золото, которые со временем могут и подешеветь. Депозит используют также и как обеспечительную меру при заключении сделки или как способ хранения ценных вещей.

Какие бывают депозиты

По сроку депозиты делят на срочные и до востребования. В первом случае оговаривается конкретный срок хранения денег или ценностей. За пользование деньгами банки выплачивают клиентам доход в виде процентов. Размер ставок зависит от суммы и срока вложений.

Россияне стали чаще интересоваться вкладами. Фото © Shutterstock

Депозиты до востребования подразумевают, что переданные на хранение деньги могут быть отозваны клиентом в любой момент. Вкладчик может снимать деньги без потери в процентах. Уведомлять банк предварительно тоже не нужно. При этом процентная ставка по таким вкладам самая низкая. Составляет она всего порядка 0,1%.

Есть несколько видов депозитов по форме хранения. В первую очередь это денежные депозиты. Ещё один вид — обезличенные металлические счета. Они подразумевают под собой хранение сбережений в серебре, золоте, платине, палладии без физического владения ими. При открытии счёта клиент переводит банку деньги, на которые приобретается металл, а при закрытии — банк продаёт металл и выплачивает клиенту вырученные деньги. К депозитам относятся также и физические металлические слитки, а также сберегательный и депозитный сертификаты. Это ценные бумаги, которые подтверждают сумму вклада, внесённого в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке. Сберегательный сертификат выдают только физическому лицу, а депозитный — только юридическому.

Ещё один вид депозита — это банковская (депозитарная) ячейка, которая позволяет физически хранить в сейфе банка любые ценности. Такой депозит не предполагает получения дохода.

Авторы Нина Важдаева